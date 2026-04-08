Las obras del Colector Universidad de Cáceres concluirán en mayo y en julio se adjudicará la nueva depuradora del Marco

Las obras del Colector Universidad de Cáceres concluirán en mayo - ACUAES

La Comisión de Seguimiento del convenio entre Acuaes y el Ayuntamiento se ha reunido este miércoles

MADRID/CÁCERES, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento del convenio suscrito entre la sociedad mercantil estatal Acuaes (Aguas de las Cuencas de España) y el Ayuntamiento de Cáceres para la mejora del saneamiento y la depuración de la ciudad ha analizado este miércoles el estado de ejecución de las actuaciones en las que se van a invertir 121 millones (IVA incluido), destacando el avance del Colector Universidad, ya ejecutado en un 90%.

En la reunión, que se ha celebrado en la sede de Acuaes en Madrid, han participado la presidenta de la sociedad, María Rosa Cobo, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, acompañados por el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, y responsables de los departamentos técnico y financiero de ambas entidades.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto el buen ritmo de ejecución del Colector Universidad, cuyos trabajos se encuentran ya muy avanzados, por lo que su finalización se prevé para mediados del próximo mes de mayo.

Esta infraestructura, con una longitud de 1.755 metros y diámetros comprendidos entre 1.000 y 1.200 milímetros, sustituye al anterior colector, que no disponía de capacidad suficiente para atender los caudales que ha de transportar.

Las obras de este colector suponen una inversión de alrededor de 3,6 millones (IVA incluido), cofinanciados en un 80% por los fondos Next Generation de la Unión Europea, mientras que el resto está financiado por el Ayuntamiento de Cáceres.

Asimismo, durante la reunión se ha abordado el cronograma previsto para el desarrollo del resto de las actuaciones incluidas en el convenio, entre las que destacan la construcción de la nueva depuradora de El Marco, la ejecución de colectores e impulsiones, la construcción de tres tanques de tormentas y la reconversión de las actuales depuradoras de Capellanías y Malpartida en estaciones de pretratamiento y bombeo de aguas residuales.

LAS OBRAS DE LA EDAR COMENZARÁN EN OTOÑO

En relación con la nueva EDAR, las obras se encuentran licitadas, estando prevista su adjudicación en el Consejo de Administración de Acuaes del mes de julio, lo que permitirá iniciar los trabajos en otoño. También está licitado el contrato para el control de las obras.

Con el objetivo de agilizar la ejecución del resto de las actuaciones y a la vez adecuarlas al marco financiero del convenio suscrito, la comisión ha acordado la licitación gradual e independiente de los distintos proyectos.

De este modo, la primera fase incluirá las obras de agrupación de vertidos mediante la construcción de las estaciones de bombeo (ETBAR) e impulsiones del Polígono Industrial de Capellanías y de la carretera de Malpartida de Cáceres, así como los tramos finales del Colector Universidad y del Colector Sur.

En fases posteriores, está prevista la licitación de las obras de adecuación de colectores y aliviaderos del ramal Sur, el túnel bypass del Concejo y el encauzamiento del arroyo de la Ribera del Marco.

Asimismo, se contempla la adecuación del nudo, el tanque de tormentas y el aliviadero de la zona del Palacio de Justicia, así como la adecuación de colectores, tanques de tormentas y aliviaderos correspondientes al ramal Norte. Por último, se abordará la ampliación de la red principal de los colectores Sur e Hispanidad.

La licitación de la primera fase podría producirse a finales de la presente primavera, una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) apruebe el proyecto, lo que permitiría iniciar los trabajos antes de que finalice el año.

PISAR EL ACELERADOR

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado al término de la reunión que el encuentro ha permitido "pisar el acelerador y lograr que Cáceres mejore de una vez por todas tanto su sistema de depuración de aguas, como de saneamiento".

"Es una satisfacción comprobar que el Colector Universidad ya está ejecutado al 90 por cien y que en julio se adjudicarán las obras de la nueva depuradora del Marco con una inversión de 70 millones de euros, además de los avances en la construcción de nuevos colectores, entre ellos, el de la Ribera del Marco que irá soterrado", ha apuntado Mateos.

El regidor cacereño ha recordado que el equipo de Gobierno local propuso esta solución desde el principio, puesto que no se contemplaba la idea del bypass de entrada. "Siempre hemos defendido que la Ribera del Marco sea ese eje verde hacia el que debe mirar la ciudad y con pasos como este, trabajamos firmemente en esa línea", ha subrayado.

"Quiero agradecer el esfuerzo de todos los integrantes de la mesa por agilizar los trámites y por lograr que un proyecto tan ambicioso como este, con una inversión de 121 millones de euros, pronto sea una realidad en nuestra ciudad", ha concluido.