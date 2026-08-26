Las obras del edificio del Centro Cívico Santa Lucía del barrio de Aldea Moret en Cáceres comenzarán en septiembre

El concejal de obras, Víctor Bazo, visita el barrio de Aldea Moret para revisar trabajos de poda y las obras del Centro Cívico Santa Lucía - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras del futuro Centro Cívico Santa Lucía, ubicado en el barrio de Aldea Moret en Cáceres darán un salto decisivo a partir de septiembre con el ensamblaje de la estructura de hormigón prefabricado de este proyecto, cuyas trabajos fueron adjudicados en noviembre del año pasado a la empresa FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas SLU, por un importe de 1,42 millones de euros.

El nuevo Centro Cívico Santa Lucía dispondrá de cerca de 1.000 metros cuadrados construidos y estará dotado de modernas instalaciones, entre las que destacan un auditorio con capacidad para 150 personas, una ludoteca, una cafetería y una sala de exposiciones polivalente al servicio de la barriada y de toda la ciudad.

Será un edificio versátil, moderno, bien iluminado, totalmente accesible, con dos plantas comunicadas a través de un ascensor, y el edificio nuevo y el antiguo estará unidos por un jardín.

Ahora, los trabajos se concentran en fábrica donde se están elaborando los bloques y placas de hormigón prefabricado que conformarán la estructura que comenzará a instalarse el próximo mes de septiembre.

El concejal de Infraestructuras y teniente de alcalde, Víctor Bazo, ha visitado las obras junto a representantes de la Asociación Vecinal Santa Lucía, entre ellos el presidente Francisco Javier Moreno, así como por vecinos y vecinas del barrio, a quienes ha escuchado para recoger sus propuestas de mejora de cara a la planificación municipal.

"En septiembre daremos un paso muy importante al ver cómo se levanta el edificio del nuevo Centro Cívico Santa Lucía", ha avanzado Bazo, que ha explicado que, al utilizarse un sistema industrializado de placas de hormigón prefabricadas, el montaje en la parcela será sencillo y ágil, lo que permitirá a los vecinos comprobar a partir del próximo mes cómo el edificio toma forma a gran velocidad".

Bazo ha recalcado que el objetivo es que el centro "sea un verdadero punto de encuentro para los vecinos y vecinas" y "un lugar que acoja multitud de actividades culturales, sociales y recreativas durante todo el año".

DESBROCE DE PARCELAS

En la visita al barrio, el concejal también ha supervisado sobre el terreno las actuaciones de desbroce y conservación urbana que está llevando a cabo la empresa concesionaria Talher, que se encuentra ejecutando tareas de limpieza de las parcelas municipales de Aldea Moret.

Estas actuaciones forman parte del plan municipal de mantenimiento preventivo y limpieza de parcelas públicas que se realiza a lo largo de todo el año en las distintas áreas del municipio y sus pedanías, actuando esta semana de forma simultánea en puntos como Valdesalor, el Polígono Capellanías, Vistahermosa, la Ribera del Marco y el entorno de la Cárcel Vieja.

Asimismo, se ha sumado un operativo para efectuar el control del arbolado y la retirada de ramas caídas a consecuencia de las rachas de viento registradas en la jornada del lunes.

Bazo ha recalcado que "el compromiso del equipo de gobierno con los barrios es constante y diario". "Trabajos de mantenimiento preventivo como los que estamos ejecutando en Aldea Moret son fundamentales para mantener en óptimas condiciones nuestros espacios públicos, parques e infraestructuras urbanas a pie de calle", ha concluido.