Las obras de mejora y accesibilidad de Rambla Santa Eulalia de Mérida comienzan el lunes

Calles en las que se realizarán obras de la Rambla de Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras del proyecto de Itinerario Accesible en la Rambla Mártir Santa Eulalia en su fase II, y la ttravesía de Rambla Mártir Santa Eulalia de Mérida comenzarán el próximo lunes, 14 de septiembre, con un presupuesto de 500.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Los trabajos, que se inician en la parte baja de la Rambla, entre el tramo comprendido entre el número 35 y el Hornito, contemplan la creación de una plataforma única en Rambla Mártir Santa Eulalia, en su segunda fase, y en la travesía.

El proyecto incluye nueva pavimentación de calzadas y aceras con baldosa de granito, nuevos dispositivos de drenaje, renovación de la red de abastecimiento en fundición dúctil y nuevo alumbrado público LED, según informa el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa.

También se instalará una nueva canalización soterrada para electricidad, se eliminarán los cruces aéreos y se incorporarán nuevo mobiliario urbano y señalización vial, mientras que durante las obras, el acceso a los garajes de la Rambla se irá permitiendo según avancen los trabajos.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha señalado que esta actuación responde al "compromiso del Gobierno municipal de seguir mejorando las infraestructuras de Mérida", con el objetivo de hacer una ciudad "más cómoda, accesible y amable para todas las personas".

Según ha destacado, "esta obra supone una mejora importante de un espacio que forma parte de la vida diaria de muchos emeritenses", ha señalado Fernández, quien ha destacado que la accesibilidad es una prioridad en la planificación de las actuaciones urbanísticas.

"Queremos una Mérida en la que caminar sea más fácil y segura para todos. Las personas mayores, quienes tienen movilidad reducida, las familias con carritos de bebé o cualquier vecino deben poder disfrutar de nuestros espacios públicos con comodidad", ha indicado.

La delegada ha subrayado además que se trata de una actuación integral que permitirá renovar tanto el espacio urbano como distintas infraestructuras y servicios, ya que "no se trata únicamente de cambiar una pavimentación", sino que se va "a mejorar el drenaje, el abastecimiento, el alumbrado y las canalizaciones eléctricas, al mismo tiempo que hacemos un espacio más accesible y funcional", ha explicado.

AFECCIONES AL TRÁFICO

Los trabajos comenzarán en Rambla Mártir Santa Eulalia, donde se cortará el tráfico rodado en el tramo comprendido desde el número 35 hasta la avenida de Extremadura, y para facilitar el acceso hacia Puerta de la Villa, se modificará el sentido de circulación de la calle San Juan.

El tráfico podrá circular con normalidad por el tramo de Rambla Mártir Santa Eulalia que no esté afectado por las obras.

Durante los trabajos se habilitarán itinerarios peatonales en el tramo cortado y se facilitará el acceso a las viviendas mediante pasarelas peatonales cuando las obras afecten a sus accesos, mientras que los garajes no podrán utilizarse mientras se ejecuten los trabajos en las zonas correspondientes.

El Ayuntamiento de Mérida reafirma que trabajará para recuperar estos accesos lo antes posible, mientras que los vecinos serán informados de las posibles afecciones y se instalarán el correspondiente vallado y la señalización de las obras y de los desvíos de tráfico.

Silvia Fernández ha agradecido la comprensión de los vecinos durante el desarrollo de los trabajos, ya que "cualquier obra genera molestias, especialmente cuando afecta al tráfico o a los accesos a viviendas y garajes", por lo que van "a intentar minimizar esas afecciones y mantener informados a los vecinos durante todo el proceso", ha dicho.