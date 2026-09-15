Ochenta efectivos y 14 medios aéreos continúan las labores de extinción del incendio de Tornavacas

Un helicóptero del Infoex durante las labores de extinción del incendio de Tornavacas. - INFOEX

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex), con apoyo de efectivos y recursos del Ministerio para la Transición Ecológica y la colaboración de Cruz Roja, continúan este martes con las labores de extinción del incendio de Tornavacas (Cáceres).

Un fuego declarado este pasado lunes para el que llegó a desplegarse un operativo de más de un centenar de efectivos, incluidos de Castilla y León, al encontrarse a menos de 2 kilómetros del límite provincial con Ávila, y que a lo largo de la tarde ya mantenía una evolución favorable.

Con el fin de controlar las llamas, este martes se encuentra sobre el terreno desde primera hora del día un contingente de 80 efectivos, compuesto por cuatro unidades de bomberos forestales y seis helitransportadas, además de tres agentes el medio natural y tres técnicos de extinción.

El operativo cuenta además con el apoyo desde el aire de 14 medios aéreos, compuesto por nueve helicópteros y cinco aviones.