Once medios aéreos del Infoex trabajan en la extinción de un incendio en Tornavacas

Incendio forestal en Tornavacas.
Incendio forestal en Tornavacas. - INFOEX
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 9:26
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    MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) ha movilizado numerosos medios terrestres y aéreos para tratar de sofocar las llamas de un incendio forestal declarado en la localidad cacereña de Tornavacas.

   Un fuego que se mantiene en nivel 0 de peligrosidad, y en el que trabajan medios del Infoex junto a los del Ministerio para la Transición Ecológica.

   En concreto, están desplegadas en la zona siete unidades de bomberos forestales terrestres y otras cuatro helitransportadas, además de dos agentes del medio natural y 4 técnicos de extinción. En total, han movilizados sobre el terreno 87 efectivos.

   Asimismo, están sobrevolando la zona siete helicópteros y cuatro hidroaviones, según la información facilitada por el Infoex.

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