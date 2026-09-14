Once medios aéreos del Infoex trabajan en la extinción de un incendio en Tornavacas

Incendio forestal en Tornavacas. - INFOEX

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra incendios forestales de Extremadura (Infoex) ha movilizado numerosos medios terrestres y aéreos para tratar de sofocar las llamas de un incendio forestal declarado en la localidad cacereña de Tornavacas.

Un fuego que se mantiene en nivel 0 de peligrosidad, y en el que trabajan medios del Infoex junto a los del Ministerio para la Transición Ecológica.

En concreto, están desplegadas en la zona siete unidades de bomberos forestales terrestres y otras cuatro helitransportadas, además de dos agentes del medio natural y 4 técnicos de extinción. En total, han movilizados sobre el terreno 87 efectivos.

Asimismo, están sobrevolando la zona siete helicópteros y cuatro hidroaviones, según la información facilitada por el Infoex.