El Organismo Restaura cuenta con 139 ayuntamientos pacenses adheridos y prevé incorporar a las entidades locales menores

BADAJOZ, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Organismo autónomo Restaura de protección de la legalidad urbanística de la Diputación de Badajoz cuenta con 139 ayuntamientos adheridos y prevé incorporar en este 2025 a las entidades locales menores.

Creado hace un año, el organismo va a aumentar también en 2025 el personal al contar actualmente con 19 técnicos de distintos perfiles entre jurídicos, arquitectos técnicos, arquitectos, ingenieros en geomática y topografía o ingenieros agrónomos, que han atendido un montante de expedientes de 382 de disciplina urbanística, 414 de encomiendas de gestión en materia de ruina y 122 expedientes de recuperación de dominio público, más otros tantos de ruidos.

El diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio y vicepresidente de Restaura, Abel González, junto al gerente del organismo, Miguel Ángel Campos, ha presentado en rueda de prensa los proyectos de este departamento y sus cuentas para este año, que alcanza los 2.041.000 euros y sube un 8 por ciento respecto al año anterior, el primero en el que contó con presupuesto.

En este sentido, González ha recordado que el organismo cuenta con una vigencia de un año y que se crea con la modificación de la Ley del suelo y de la protección a la legalidad medioambiental con la conocida como Lotus (Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura), dado que, a partir de la misma, entran una serie de responsabilidades, encomiendas y encargos a los ayuntamientos, que son los responsables en materia de disciplina urbanística a través de sus técnicos y equipos de gobierno.

Así y ante la diferente situación que se encuentra en los municipios, desde aquellos de pocos habitantes hasta los grandes, y el hecho de que esa misma responsabilidad recae igualmente sobre todos, en la legislatura anterior desde el Área de Infraestructuras se empieza a trabajar para crear un organismo que dé solución "a esta problemática" que se les avecina, especialmente, a las pequeñas localidades, encabezado por el entonces diputado de dicho departamento, Francisco Farrona, y su director de área, José Carlos Cobos.

De este modo, ponen en marcha todos los trabajos necesarios y previos para el impulso de este organismo, acompañados de quien era jefe de servicio de Urbanismo y actual gerente del Restaura, ha precisado, junto con que "es tanta la necesidad y tan bueno el acierto que, prueba de ello, un año después 139 ayuntamientos que forman parte del organismo Restaura", además de tener la solicitud de las entidades locales menores pendiente de incorporación y de aprobación, "a falta de unos pequeños trámites que quedan por realizar".

Actualmente, ha precisado, están ofreciendo el servicio de disciplina urbanística, pero en el último pleno de la diputación se aprobó el convenio en materia de ruidos y ruinas, "porque si hay algo en que los representantes municipales y los técnicos municipales tienen serios problemas a la hora de gestionar, por decirlo de alguna forma, o donde se necesita un abanico amplio de profesionales, pues es precisamente en materia urbanística, en materia de ruina y en materia de ruidos".

Así y junto a los 382 expedientes de disciplina urbanística, se ha referido a las encomiendas de gestión en materia de ruinas y ruidos y que, una vez que se eleve a definitivo, se podrán materializar los convenios por parte de los ayuntamientos, los cuales se tienen que materializar en los plenos de los consistorios. No obstante y hasta que desde Restaura se hagan responsables de ello, se están tramitando informes de encomiendas de gestión, de modo que se lo están llevando a cabo aunque es el ayuntamiento quién resuelve, a día de hoy, en dichas materias de ruinas y ruidos.

"En materia de disciplina urbanística instruye el expediente Restaura y resuelve Restaura, para emitir dictamen de dicho expediente", ha destacado, mientras que en ruinas y ruidos no se han firmado "todavía" los convenios, no se puede porque no está aprobado definitivamente el texto regulador de los convenios, sí inicialmente, por lo que, hasta que no entren en vigor, el organismo hace la instrucción del expediente, aunque quien tiene que dictaminar es el ayuntamiento. Cuando se formalicen los convenios y al igual que en materia urbanística, resolverá Restaura.

PERSONAL Y PROTOCOLOS

En materia de personal, el diputado ha señalado que la plantilla del Restaura consta actualmente de 19 técnicos y que se van a ampliar en este año y por eso aumenta la dotación presupuestaria, así como que todos ellos giran en torno a los perfiles que se demandan o tienen que formar parte de la instrucción de los distintos expedientes o resoluciones en base a las "vicisitudes" de los municipios.

Miguel Ángel Campos ha precisado por su parte que desde mediados de junio del año pasado ya tienen el personal, jurídico y técnico, "trabajando a pleno rendimiento" y ha avanzado que van a firmar varios protocolos, tanto con el Seprona de la Guardia Civil, como con la Fiscalía.

Sobre esto último, ha resaltado la importancia del trabajo conjunto en el caso del primero al ser quien actúa en los municipios con el suelo rústico y en el segundo cuando hay un posible delito y también con la Benemérita, y que van a estar coordinados con ellos, además de trabajar atendiendo a la experiencia que otros organismos en España tienen en esta materia.

Finalmente y sobre la incorporación al Restaura de las entidades locales menores, Campos ha precisado que el procedimiento, tal y como se está tramitando, pasa por una solicitud por parte de la entidad local menor para que se gestione el asunto de ruina o dominio público o expediente de disciplina urbanística, de manera que hace la solicitud a Restaura, pero tienen que tener la aprobación de esa solicitud del ayuntamiento matriz.

Así, una vez que están aprobados, tanto en el seno de las entidades locales menores como de los consistorios matrices, ese convenio se formaliza con la Diputación de Badajoz.