La Orquesta de Extremadura participa por primera vez en el Festival 'Misiones de Chiquitos' de Bolivia - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la estrategia Extremestiza que desarrolla la Fundación Extremeña de la Cultura, adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, ha promovido la participación de la Orquesta de Extremadura en el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana 'Misiones de Chiquitos', que se celebra en Bolivia del 17 al 26 de abril.

En su 25ª edición, el festival va a reunir a más de 60 formaciones nacionales e internacionales en un entorno "único", con conciertos en iglesias, catedrales y enclaves históricos de las antiguas misiones jesuíticas.

A través de un comunicado, la Junta destaca que, por primera vez en su historia, la Orquesta de Extremadura formará parte de este encuentro con tres actuaciones programadas los días 17, 18 y 19 de abril en San José de Chiquitos, Santa Cruz de la Sierra y Santa Rosa del Sara.

La delegación extremeña estará encabezada por la directora gerente de la Fundación Orquesta de Extremadura, Hae Won Oh, y contará con un conjunto de cámara integrado por los violinistas Fabián Romero y Susana Pérez, la violista Malgorzata Dzieciol, el violonchelista David Barona, junto a los solistas de oboe José Martí y fagot Reynold Luis Cárdenas.

Durante su participación, los músicos extremeños compartirán escenario con la Orquesta de Cuerda La Santa Cruz Yaguarú, en una apuesta por el intercambio artístico y el diálogo cultural entre ambos territorios.

El programa que interpretará la OEX incluye obras destacadas del repertorio barroco y clásico europeo, como la Sonata para oboe, violín, fagot y bajo continuo de Johann Friedrich Fasch; el Cuarteto n.º 2 en fa mayor, op. 73 de François Devienne; el Concierto para oboe en re menor, BWV 1059 de Johann Sebastian Bach; y la Suite 'Don Quijote' de Georg Philipp Telemann, inspirada en la obra de Cervantes.

Por otro lado, la Junta destaca que la delegación realizará la donación de un violín a la Asociación Pro Arte y Cultura (APAC), entidad organizadora del festival, con el objetivo de contribuir al refuerzo de proyectos educativos y artísticos en la región.

VÍNCULO HISTÓRICO

El Ejecutivo autonómico también destaca el vínculo histórico entre Extremadura y Bolivia, ya que recuerda que la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue fundada en el siglo XVI por el extremeño Ñuflo de Chaves, tomando el nombre de su localidad natal en la provincia de Cáceres.

La participación en 'Misiones de Chiquitos' se enmarca en Extremestiza, una estrategia de la Junta de Extremadura orientada a investigar, preservar e impulsar el mestizaje cultural entre Extremadura y América.

A través de esta línea de trabajo, el Ejecutivo autonómico promueve acciones coordinadas entre distintas áreas de gobierno para fortalecer los lazos históricos, culturales y artísticos, generando nuevas oportunidades de cooperación y proyección exterior.