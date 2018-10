El Parlamento inicia el trámite ordinario del Estatuto de Capitalidad de Mérida sin resolver la ruptura del pacto previo

Actualizado 26/02/2015 14:08:33 CET

PP, IU y PREX CREX responsabilizan a Osuna (PSOE) del desencuentro mientras éste cree que son "excusas" y "falsas justificaciones"

MÉRIDA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Extremadura ha iniciado el trámite de la Propuesta de Ley del Estatuto de Capitalidad de Mérida elaborada por el Grupo Popular en un debate que ha estado marcado por la ruptura, este pasado miércoles, del acuerdo alcanzado para esta misma cuestión por todas las fuerzas parlamentarias.

Una vez celebrado el debate de totalidad el texto ha sido remitido a una comisión donde continuará su trámite y donde los grupos podrán presentar enmiendas parciales. De haber llegado al Pleno el acuerdo entre todas las formaciones, se hubiera acortado el proceso para su aprobación, ya que se hubiera realizado por el trámite de lectura única.

No obstante, tanto el Grupo Socialista como IU-Verdes han hecho un llamamiento para que finalmente se alcance durante el trámite parlamentario el mismo acuerdo roto a última hora tras la comparecencia de prensa de este miércoles del diputado socialista y candidato a la Alcaldía de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

En dicha intervención anunció el acuerdo alcanzado por los cuatro partidos (PP, PSOE, IU y PREX CREX), motivo por el que ha recibido reproches desde el resto de formaciones políticas al entender que Osuna ha "dinamitado" la confianza del resto del arco parlamentario, según ha apuntado el portavoz 'popular', Miguel Cantero, encargado de defender la propuesta de ley.

Para Cantero la ley que regula el Estatuto de Capitalidad "no es una ley más", sino la norma que "de una vez por todas" situará a Mérida "en el lugar que se merece, y que fue negado durante demasiados años", pese a que el Estatuto de Autonomía de Extremadura, tanto el texto inicial de 1983 como la reforma de 2011, establecen que a esta localidad como capital extremeña y sede de las principales instituciones de la comunidad, como son la Asamblea, la Presidencia y la Junta de Extremadura.

Como tal, ha señalado Cantero, Mérida tiene "deberes que superan las obligaciones" que tienen otras localidades, derivadas, entre otras cuestiones, por la atención a los ciudadanos que se desplazan a la capital para realizar trámites administrativos, así como por ser escenario de eventos institucionales o manifestaciones.

A lo largo de los 20 artículos que contempla la propuesta presentada por los 'populares', y que el resto de fuerzas políticas se han comprometido a aprobar por unanimidad desde el debate y el consenso, está compuesto por un total de 20 artículos en el que, según el portavoz del PP, se han tenido en cuenta las "reclamaciones históricas" de la ciudad.

Entre ellos destacan el reflejo de una cuantía económica anual con cargo a los presupuestos generales de la comunidad, la creación de Consejo de Capitalidad o la definición de las relaciones entre la ciudad y la Administración autonómica.

ESCENIFICACIÓN DE LA RUPTURA

La ruptura a última hora del acuerdo alcanzado ha centrado la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios. Desde las filas del PP, IU y PREX CREX coinciden en responsabilizar al diputado socialista Antonio Rodríguez Osuna del desencuentro.

Sin embargo, y tras no disculparse como así le han reclamado los portavoces en sus sucesivas intervenciones, Osuna ha defendido el interés de su partido desde la aprobación del Estatuto de Autonomía en 1983 de dotar a Mérida de un estatuto aprobado desde el consenso.

Asimismo, ha señalado que "Mérida y los emeritenses no necesitan excusas ni falsas justificaciones para el desencuentro", sino que "solo exigen razones y soluciones" y, en este sentido, "el PSOE no les va a fallar".

Con respecto al estatuto, el diputado socialista ha defendido que éste debe dotar a Mérida con "lo que necesite", porque esta ciudad "no quiere ser más que el resto, pero tampoco menos". Asimismo, se ha mostrado convencido, y pese a los últimos acontecimientos, de que finalmente por la vía del "acuerdo, del pacto y la concordia", se aprobará la Ley por unanimidad.

BUENAS INTENCIONES, PERO SE HA "EQUIVOCADO"

Por su parte, el portavoz de IU-Verdes, Pedro Escobar, ha señalado que no duda de que Rodríguez Osuna tuviera "buenas intenciones" al anunciar el acuerdo, pero también ha señalado que "a veces las prisas no son buenas compañeras". Así, ha señalado que el diputado socialista se "precipitó" en su comparecencia, algo que espera que "no le cueste muy caro", ha dicho.

No obstante, Escobar ha sido el primero en abrir la puerta a recuperar, mediante el trámite de la ley, el texto consensuado y vigente hasta este miércoles.

Escobar ha señalado que el estatuto debe ser una herramienta que reconozca la condición de Mérida como capital y la "servidumbre" que ello conlleva.

AFÁN DE PROTAGONISMO

El diputada de PREX CREX, Fernanda Ávila, ha lamentado que el desencuentro que ha motivado la ruptura de un acuerdo alcanzado tras "mucho trabajo" por el "afán de protagonismo" de Antonio Rodríguez Osuna.

Así, y tras señalar que su grupo también "hará todo lo posible" para que finalmente se apruebe el estatuto de capitalidad, ha criticado el "afán de protagonismo" del diputado socialista, a quien ha dicho que tiene "mucho aprecio", pero que "se ha equivocado".

Fernanda Ávila ha señalado que "no le gusta que le tomen el pelo", y que se siente "utilizada" por Rodríguez Osuna en sus aspiraciones a la Alcaldía de Mérida, una carrera en la que, según ha confirmado, no va a participar, puesto que no será la candidata de su formación. OSUNA "NO ES DE FIAR" PARA EL PP

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Cantero, ha sido el más duro en sus críticas a Rodríguez Osuna, de quien ha dicho que "no es de fiar" y que ha "traicionado" la confianza del resto del arco parlamentario y "sobre todo" a de los emeritenses y el resto de extremeños.

Según ha dicho, Rodríguez Osuna ha "dinamitado" el acuerdo porque "nunca ha creído en el Estatuto de Autonomía", y que lo ha hecho "cuando se ha dado cuenta del grado de consenso que ha llegado a articular el PP".

"Usted no es digno de defender el estatuto, y ni de representar a los emeritenses", ha espetado Cantero, quien ha añadido que el candidato socialista "ha vendido su confianza y la ha vendido muy cara". A pesar de ello, y tras advertir que Osuna no les va a "engañar" una segunda vez, ha deseado que finalmente el estatuto pueda ser acordado con consenso.

FINANCIACIÓN EXTRA PARA MÉRIDA

Entre las cuestiones que regulará el Estatuto de Autonomía se recoge la financiación del mismo, que en la propuesta del PP se contempla en dos vías diferentes. La primera de ellas mediante una sección especial en el Fondo Regional de Cooperación Municipal, donde se consignará una cuantía anual por un máximo de 2 millones de euros, si bien esta cantidad será revisable cada cinco años.

En este punto, Cantero ha señalado que, en caso de aprobarse, Mérida contaría este mismo año con 2 millones de euros que se abonarán en dos pagos de 1 millón cada uno, y que son "adicionales a los otros 2 millones de euros que deberán proveerse en la sección especial del Fondo Regional de Cooperación Municipal del año 2015".

La otra vía se refiere a aquellas inversiones directas e indirectas para complementar el nivel de infraestructuras, instalaciones y servicios asociados a lo sectores de interés recurrente.

Estos sectores son el tráfico, la policía local y protección civil, el urbanismo y las infraestructuras viarias, el turismo y la cultura, la limpieza de a ciudad, la extensión universitaria y su desarrollo ferroviario.

La propuesta también regula las relaciones entre la ciudad y la Administración regional, así como la creación de un Consejo de Capitalidad, integrado por representantes locales y autonómicos, encargado de valorar los costes que conlleva su condición de capital o la fijación de las inversiones a realizar por el Gobierno regional.