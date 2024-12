PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT reclaman la equiparación salarial de los docentes extremeños y anuncian acciones

MÉRIDA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT reclaman a la Consejería de Educación la equiparación salarial de los docentes extremeños y han anunciado que iniciarán "todas las acciones necesarias" hasta que se consigan las reivindicaciones del profesorado, integrado por unos 17.000 profesionales en la región.

Estas organizaciones sindicales, que cuentan con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria, han anunciado en una rueda de prensa en Mérida que este miércoles, día 18, mantendrán una reunión con la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, en la que trasladarán sus demandas.

El secretario de Educación de UGT SP Extremadura, Juan Manuel Jiménez Sánchez, ha asegurado que, tras varias reuniones intersindicales y en respuesta a la demanda del profesorado de la región, los cinco sindicatos han acordado una serie de reivindicaciones retributivas para abrir de "manera urgente" una negociación con la Consejería de Educación.

La base de dicha reivindicación es una recuperación y mejora de las condiciones económicas docentes en Extremadura y la equiparación salarial con el resto de las comunidades autónomas, ya que, en la actualidad, la región está entre las comunidades con unas retribuciones del profesorado más bajas del país.

A ello, ha unido que no se produce una revisión de los complementos salariales de los docentes extremeños desde hace 18 años, algo que provoca el agravamiento de la brecha salarial intercomunitaria ya existente.

"Hablando de todos los profesionales que forman parte de docencias en Extremadura, en algún cuerpo somos los últimos y de media estaríamos los terceros -- por la cola--", ha dicho, además de añadir que existe una diferencia aproximada del "10 por ciento con el resto de comunidades autónomas", aunque ha reconocido que hay factores que hacen difícil calcular dicho porcentaje.

Estas condiciones laborales de los profesores extremeños, que se sitúan por debajo de la de sus compañeros de otros territorios, hace que, a la hora de desplazarse los docentes, como ha señalado, prefieran trabajar en otras comunidades autónomas, siendo ésta posiblemente una de las causas de la dificultad de cobertura en varias especialidades.

Por ello, ha remarcado que en la reunión de este miércoles, Vaquera debe comprometerse a reconocer la labor docente de sus trabajadores de forma "inmediata" y que se vea reflejado en sus nóminas a la mayor brevedad, ya que, en caso contrario, los cinco sindicatos han avanzado que iniciarán "todas las acciones necesarias" hasta que se consigan las demandas del profesorado.

"Pero más allá de esto --equiparación salarial--, lo que estamos solicitando es el reconocimiento profesional y el reconocimiento de la labor de todas nuestras compañeras y nuestros compañeros en el sector de educación que hacen un trabajo que es inconmensurable, tienen una labor fabulosa y que de una vez por todas se les tiene que reconocer a todos los niveles", ha aseverado Jiménez.

ACCIONES A LLEVAR A CABO

A preguntas de los medios por las acciones a llevar a cabo con el objetivo de dar cumplimiento a las reivindicaciones de los docentes, el secretario de Educación de UGT SP Extremadura, que ha ejercido como representante del resto de fuerzas, ha asegurado que están "abiertos al diálogo" y a la "negociación".

"Empezamos el procedimiento con la negociación y con el diálogo. Pero si no avanzamos en el mismo, vamos a emprender todas las movilizaciones y medidas oportunas para conseguir ese reconocimiento profesional", ha planteado.

Por su parte, el presidente de PIDE, el sindicato mayoritario en el ámbito de la enseñanza pública en la región, José Manuel Chapado, ha lamentado la "dejadez total y absoluta" de la administración autonómica en este sentido.

"El problema, repito, ya no es que no se haya hecho, es que ni se ha intentado hacer. Ni se han sentado a negociar, ni se han sentado a negociar un calendario de negociación, ni siquiera han dicho a ver si algún día nos reunimos para hablar de este tema. Estamos hablando de que hay una dejadez total y absoluta y que hasta aquí ya hemos llegado, no podemos aguantar más", ha remarcado.

Así, el representante de PIDE ha dicho que el problema de los docentes extremeños no es que estén los terceros por la cola sino que en el resto de las comunidades autónomas han trabajado para ir recuperando y dignificando a sus profesorados introduciendo nuevos complementos o negociando algunos de los ya existentes.

En este sentido, ha criticado una serie de características, como la carga de trabajo de los docentes extremeños, que hace que cada vez tengan un desempeño "más gravoso" y se tengan problemas para encontrar a profesionales que quieran acceder a la docencia.

En el turno de CSIF, la presidenta de CSIF Educación Extremadura, Mercedes Barrado, ha recordado que en noviembre se envió a la prensa un comunicado en el que se solicitaba a la consejera Mercedes Vaquera una reunión antes de que acabara noviembre.

"Esa reunión no se produjo antes de que acabara noviembre y nos han convocado el día 18, mañana, y vamos con expectativas de plantearle nuestras reivindicaciones y esperamos la contestación y qué intención tiene la consejería de seguir hacia adelante, de tomarnos en serio y damos ese plazo para ver si a mediados de enero tenemos una contestación", ha dicho.

Finalmente, el presidente de ANPE Extremadura, Antonio Vera, ha señalado que ésta "no es una reivindicación nueva". "Yo creo que ahora desde la unión sindical creemos que es el momento, que igual que los docentes extremeños hacen su trabajo, un trabajo innegable desde luego, ahora hagan los deberes la Junta de Extremadura con sus docentes y los valores como es debido", ha dicho.

En la rueda de prensa de este martes en Mérida ha participado también la secretaría General de la Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura, Lourdes Núñez.