El Plan Infoex interviene en 15 incendios forestales que calcinan 75 hectáreas en la última semana

Bomberos forestales del Infoex. - CARLOS GIL

MÉRIDA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoex, dependiente de la Junta de Extremadura, ha intervenido esta semana en 33 incidentes, de los que 15 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 75 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas.

De estos incendios, ocho se han producido en la provincia de Badajoz y los otros siete en la provincia de Cáceres.

En esta semana de la Época de Peligro Alto -que comenzó el pasado 1 de junio- la Junta ha señalado, a través de un comunicado, que no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas) y que se ha declarado el nivel 1 (posible afección a construcciones aisladas y afección a carreteras) en un único incendio, en Benquerencia de la Serena. Asimismo, ha destacado el incendio de Arroyomolinos, que afectó a 14 hectáreas forestales.

La previsión para los próximos días es que la semana comience con tiempo estable y seco, sin precipitaciones y con temperaturas elevadas para la época. A partir del miércoles, el paso de una vaguada favorecerá un ligero descenso térmico, para volver a ascender las temperaturas hacia el final de la semana. El viento será en general flojo a moderado, con aumentos de intensidad durante las horas de la tarde.

Estas condiciones, según la Junta, mantendrán un riesgo elevado de incendios forestales, favorecido por las bajas humedades y la elevada disponibilidad de los combustibles.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura ha recomendado seguir extremando las precauciones y ha recordado que permanecen plenamente vigentes las limitaciones establecidas para la Época de Peligro Alto en relación con la regulación de usos y actividades.

"Aunque nos encontremos a mediados de septiembre, el riesgo de incendios sigue presente", ha concluido la Junta.