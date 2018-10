Podemos dice que de Vara "se ríe en Madrid hasta su propio gobierno" con las "promesas" en infraestructuras ferroviarias

Publicado 02/07/2018 13:02:06 CET

El secretario general de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, ha considerado que del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "se ríe en Madrid hasta su propio gobierno" con las "promesas" en infraestructuras ferroviarias.

"Va Vara a Madrid, se hace una foto con Ábalos (ministro de Fomento), el cual promete a Extremadura que los plazos se están cumpliendo mientras los técnicos de Adif están diciendo que es imposible cumplir los plazos porque las licitaciones van tarde", ha criticado Jaén en rueda de prensa.

Asimismo ha afeado que el líder del Ejecutivo regional "bloquea" a la formación morada e "insiste en excluir" a las plataformas ciudadanas que "están empujando como nunca antes por conseguir" el tren, por lo que ha considerado que esa actitud de Vara de "querer hacerlo solo cuando ni tan siquiera le hacen caso está condenando a Extremadura al atraso".

"No quiere que nadie le tome la iniciativa, a nosotros nos pone grilletes, a las plataformas ciudadanas que están trabajando por conseguir el tren las excluye del Pacto por el Ferrocarril, exclusión que ratificó con su voto el miércoles pasado en la Asamblea. Así no se puede avanzar, así no se puede avanzar de manera alguna", ha sostenido.

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN

En su intervención, Álvaro Jaén ha criticado, sobre la celebración la pasada semana del Debate sobre el Estado de la Región que hay un "contraste muy evidente" entre la "pretendida voluntad de diálogo" que muestra Vara "cuando está en el atril y la cantidad de votos en contra" que les "pone encima cuando se baja y se vuelve al estrado".

De esta forma, ha lamentado que fueron tumbadas propuestas que Podemos presentó para "desarrollar" su modelo de región en base un modelo productivo que "tire de las renovables", además de medidas para fomentar las inspecciones de trabajo o para desligar las becas estatales de las becas de la Junta de Extremadura.

Aunque para Jaén, las "más dolorosas" fueron las referidas a la situación del tren en la región que también fueron rechazadas, entre ellas medidas para el fomento de las infraestructuras o para paralizar el levantamiento de las vías del tren Ruta de la Plata.

Finalmente, Jaén ha destacado que la diputada de Podemos Jara Romero, que intervino por dicho grupo en el Debate sobre el Estado de la Región, estuvo "extraordinaria" y que hasta sus "adversarios políticos", ha dicho, reconocieron el papel "brillante" que ésta realizó.