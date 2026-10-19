Podemos e IU en Extremadura querían concurrir juntas el 29N pero las "estrategias estatales" se lo impiden

Las líderes de Podemos y de IU en Extremadura, Irene de Miguel y Nerea Fernández Cordero, en rueda de prensa tras la no concurrencia conjunta de sus formaciones al 29N

Las líderes de Podemos y de IU en Extremadura, Irene de Miguel y Nerea Fernández Cordero, en rueda de prensa tras la no concurrencia conjunta de sus formaciones al 29N - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos e Izquierda Unida en Extremadura deseaban concurrir como una opción única, en una sola papeleta, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero las "estrategias estatales" no lo han permitido.

No obstante, seguirán trabajando en la región "unidas" y "con más fuerza si cabe" dentro de un "espacio sólido y de futuro" como el que vienen representando ya actualmente en la coalición Unidas por Extremadura.

De este modo lo han señalado en una rueda de prensa conjunta ofrecida este lunes en Mérida la coordinadora de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, y la coordinadora de IU en la comunidad, Nerea Fernández Cordero, quienes han transmitido la sintonía de sus formaciones de cara a la cita del 29N pero han coincidido en lamentar la decisión de sus órganos estatales de no concurrir juntos a la convocatoria electoral en España.

En todo caso, y de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, Podemos e IU trabajan ya para concurrir en "muchos municipios" extremeños de forma conjunta, dentro de un proyecto "plural", según ha avanzado Irene de Miguel.

Esa misma unidad de cara a las municipales se producirá ante la huelga general del 11 de noviembre, en la que según ha indicado Nerea Fernández, Podemos e IU van a "trabajar juntas". "Porque creo que eso es lo que nos está pidiendo el pueblo extremeño y creemos que esa huelga general es la que nos tiene que poner a todas enfrente y sabiendo lo que tenemos enfrente y qué es lo que tenemos que parar", ha afirmado.

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