El PP cree que sin la decisión de Guardiola de bajar la ecotasa la petición de prórroga de Almaraz no se hubiera dado

VILLAFRANCA DE LOS BARROS (BADAJOZ), 31 Oct.

El secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ha destacado que el Gobierno de María Guardiola ha realizado el "máximo esfuerzo" para contribuir a que la Central de Almaraz continúe operando, y ha considerado que sin su "decisión" de reducir la ecotasa a dicha instalación la petición de prórroga realizada por las empresas propietarias "no se hubiera producido nunca, jamás".

"El Gobierno de la Junta de Extremadura, de María Guardiola, ha hecho lo que tenía que hacer, que es hacer el máximo esfuerzo para que Almaraz siga siendo una realidad, para que no se cierre", ha espetado, al tiempo que ha vuelto a reclamar al Gobierno central un "esfuerzo compartido" en materia fiscal para dicha central nuclear.

Así, tras incidir en que en el "esfuerzo" realizado por el Ejecutivo autonómico se encuentra la rebaja de la ecotasa hasta el 50 por ciento en tres años, condicionado a que continúe abierta la instalación, ha defendido que sin dicha "decisión" de María Guardiola "esa solicitud de prórroga no se hubiera producido nunca, jamás, porque evidentemente el escenario fiscal lastraba la actividad económica de la central nuclear de Almaraz" y "una vez hecho esto, las empresas se han tirado para adelante para pedir esa prórroga".

En todo caso, Bautista ha reclamado que "evidentemente" el "esfuerzo" no puede recaer "única y exclusivamente" en la Junta de Extremadura, sino que "tiene que estar el Gobierno de España acompañando", bajo el planteamiento de que "la colaboración institucional es fundamental".

"Aquí no se trata de ponerle palos en las ruedas a una comunidad autónoma a ver si le va peor, porque cuanto peor le vaya a un partido en una comunidad autónoma, mejor me va a mí, que es de lo que se ha tratado", ha dicho.

"Aquí de lo que se trata es que una vez que la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dado un paso de facilitar que Almaraz continúe y finalmente se ha demostrado que así ha sido, el esfuerzo sea compartido con el Gobierno de España", ha espetado el 'popular', quien ha afirmado que el Gobierno de España "ha esperado a esta situación para ver si era posible no proceder a esa rebaja impositiva que le pedían las centrales".

Al respecto, Abel Bautista ha señalado que "evidentemente con una rebaja del Gobierno de España y no de la Junta de Extremadura también hubiera sido posible"; y ha ahondado en que en cualquier caso "de lo que se trataba era de aliviar la carga fiscal en base a las cinco subidas de impuestos que ha cometido el Gobierno de España en relación con las nucleares que hacían inviable el negocio no sólo aquí en Extremadura, sino también en otras partes de España".

De este modo se ha pronunciado Abel Bautista este viernes durante la visita a una empresa en Villafranca de los Barros, a preguntas de los medios después de que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que Iberdrola, Endesa y Naturgy han presentado una solicitud "sin condiciones" a la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz tras renunciar a su petición de una rebaja fiscal a la energía nuclear.

