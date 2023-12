El PP critica que PSOE y Unidas Podemos digan "no" a los presupuestos más sociales de la historia de Extremadura

CÁCERES, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Partido Popular (PP) de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha criticado que el PSOE y Unidas Podemos digan "no" a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGEx) "más sociales de la historia de la región, ya que ambas formaciones han presentado una enmienda a la totalidad a las cuentas que comienzan esta semana en la Asamblea la tramitación.

Sánchez Juliá ha afeado que estos dos partidos "que se dicen progresistas" no apoyen estas cuentas, las primeras presentadas por el Gobierno de María Guardiola, por lo que los ha calificado de ser "una oposición destructiva" y cree que tendrán que explicar su postura "muy bien" a los extremeños.

Así, ha insistido en que se trata de los presupuestos más altos de la historia de Extremadura con 8.127 millones de euros, donde 7 de cada 10 euros están destinados a políticas sociales, que apuestan "por un importante empuje a las políticas económicas y donde se le bajan por segunda vez en 4 meses los impuestos a todos los extremeños", ha explicado el portavoz 'popular' en una rueda de prensa este lunes en Cáceres.

"¿Cómo le van a explicar a los extremeños que dicen no al incremento en más de 10 millones de euros en prestaciones para la dependencia para deshacer el caos que nos hemos encontrado donde había más de 9.000 personas en lista de espera y 1.500 fallecidos sin cobrar su ayuda a la dependencia, estando ya concedida?", se ha preguntado el portavoz.

Asimismo, ha cuestionado que PSOE y Unidas Podemos vayan a votar "no" al aumento en 108,5 millones de euros en el Servicio Extremeño de Salud (SES), con los que se pretende "fortalecer nuestro sistema sanitario, descongestionar las listas de espera o crear centros de salud que el PSOE dejó pasar por su mala gestión", ha subrayado, al tiempo que ha asegurado que en el mes de junio más de 100.000 extremeños estaban esperando o una operación o una cita con un especialista.

"Porque las listas de espera en Extremadura son listas que desesperan a todos los extremeños", ha ironizado, mientras ha insistido en que los PGEx también incluyen partidas para la creación de nuevos centros de salud, para la segunda fase del nuevo hospital de Cáceres o "terminar el tan prometido hospital Don Benito-Villanueva de la Serena".

De igual forma, ha criticado que el PSOE extremeño se oponga al incremento de más de 67 millones de euros para educación. "No quieren que haya gratuidad en la educación de 2 y 3 años o que los alumnos de ESO puedan tener refuerzo extraescolar en inglés", ha aseverado.

"Estos son realidades palpables, con proyectos concretos y nuevos planes que lo que están buscando es incrementar la calidad educativa en Extremadura y máxime cuando hemos tenido conocimiento recientemente de los datos del informe PISA del año 2022, donde Extremadura sigue estando por debajo de la media nacional en matemáticas, en lectura y en ciencia", ha apuntado.

En materia de infraestructuras, Sánchez Juliá ha señalado que con el "no" a los presupuestos de PSOE y Unidas Podemos, ambas formaciones "se oponen" a que se invierta en las conexiones ferroviarias de Expacio Mérida y Expacio Navalmoral, ya que "no están de acuerdo en que tengamos esas conexiones ferroviarias en dos puntos logísticos de nuestra región" y tampoco apoyan que se actualice el proyecto para conectar por fin la EX A1 con Portugal tras su paso por Moraleja.

"Queremos que nos expliquen por qué quieren decir que no a estas inversiones o es que les parece una locura un nuevo acceso al aeropuerto de Badajoz, único aeropuerto que tenemos en Extremadura, o que se invierta en la Ronda Sur tanto de Cáceres como de Badajoz, porque este avance y estas inversiones son lo que están reflejados en los presupuestos de María Guardiola para el año 2024", ha resaltado.

"Nos gustaría saber cómo le va a explicar el PSOE a los jóvenes que les parece mal la deducción por alquiler de vivienda y que los menores de 36 años que decidan emprender y ser autónomos cuenten con una Cuota Cero durante 24 meses", ha incidido Sánchez Juliá, que también se ha referido a las partidas destinadas a comercio y turismo, que aumentan sus cuentas más de un 29% para modernizar estos sectores y ser más competitivo.

ELECTRIFICACIÓN FERROVIARIA

En materia ferroviaria, el portavoz ha valorado de manera positiva la electrificación en el tramo Plasencia-Badajoz pero considera que es "muy insuficiente". "No se puede considerar como hito histórico cuando se acortan cuatro minutos el trayecto. Necesitamos más y mejores avances", ha reivindicado.

"También necesitamos que el ministro de infraestructuras conteste la petición de la presidenta María Guardiola quien no cesa en sus intentos de encuentro para que Extremadura tenga las mismas oportunidades ferroviarias que Cataluña o Madrid", ha añadido.

RECUPERACIÓN DE FERNÁNDEZ VARA

Sánchez Juliá ha comenzado su comparecencia deseando al expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "una pronta recuperación tras haber tenido conocimiento de manera pública de su enfermedad", ya que será intervenido el próximo mes de enero de un tumor.

"Confiamos desde el Partido Popular de Extremadura en nuestro sistema sanitario, confiamos en los profesionales sanitarios que hay en Extremadura y estamos convencidos de que está en las mejores manos, por lo tanto, no más que desearle una pronta recuperación", ha señalado.