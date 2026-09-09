El PP defiende la "total constitucionalidad" de la Ley de Concordia y lamenta el recurso "ideológico" del Gobierno

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido la "total constitucionalidad" de la Ley de Concordia de Extremadura, y ha lamentado el recurso "ideológico" planteado por el Gobierno central sobre la misma ante el Tribunal Constitucional.

Según ha lamentado, el asunto no figuraba en el orden del día del pleno del TC, pero se incluyó justo en el Día de Extremadura como "regalo" del socialista Pedro Sánchez a la comunidad para "seguir buscando la confrontación".

"La concordia no puede ser inconstitucional. La concordia es el pilar en el que se basa nuestra democracia y nosotros vamos a seguir defendiendo la unión entre todos los extremeños", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha remarcado que la norma, que según ha dicho se encuentra en vigor salvo en los artículos aludidos en la admisión a trámite del recurso por el TC, "reconoce a todas las víctimas, avanza e incluye a las víctimas del terrorismo".

La norma, además, "sigue reconociendo la memoria y sigue trabajando en la investigación, en la localización, en la exhumación de los restos de todas las víctimas que reconoce", ha incidido el 'popular', quien ha destacado que el Gobierno de María Guardiola es el ejecutivo que "más ha avanzado y que más ha trabajado en estos asuntos", con un incremento de un 300 por ciento en el presupuesto para exhumaciones desde 2021.

Así, en declaraciones a los medios este jueves en Mérida, ha insistido en que a su juicio el Gobierno central de Pedro Sánchez lo que está buscando es la "confrontación", al recurrir por ejemplo el artículo de la ley extremeña relativo a "evitar el enfrentamiento entre españoles".

"Nosotros vamos a seguir defendiendo la constitucionalidad de la ley de concordia porque avanza, porque reconoce y porque amplía derechos", ha remarcado el 'popular', quien ha argumentado que "una ley que amplía derechos no puede ser inconstitucional", y ha defendido los "puentes" y el "derribar muros" al que apeló la presidenta de la Junta, María Guardiola, en su discurso en el acto institucional del Día de Extremadura.

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