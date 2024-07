El PP destaca las medidas puestas en marcha por la Junta y avanza que seguirá reivindicando lo que Extremadura "merece"

MÉRIDA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha destacado las medidas económicas y sociales puestas en marcha por la Junta en el último curso político y ha avanzado que el Ejecutivo regional seguirá reivindicando lo que Extremadura "merece".

Así, en rueda de prensa, Sánchez Juliá ha reseñado que el gobierno presidido por María Guardiola "no perdió ni un solo segundo" para "consolidar el cambio" que los extremeños pidieron en mayo del año 2023 y ha recordado que lo primero que hizo fue bajar los impuestos.

También se ha referido a las medidas económicas puestas en marcha para favorecer el "crecimiento" en Extremadura y a las medidas sociales, como por ejemplo, la ayuda para los afectados por ELA, "algo sin precedentes".

"Ayudas que, junto con el Centro de Referencia en Cáceres, muestran la sensibilidad del gobierno de María Guardiola con esta enfermedad y que hace que Extremadura sea pionera en España y en Europa", ha aseverado Sánchez Juliá, quien ha valorado que Guardiola "siempre está al lado de todos los extremeños, escuchando sus necesidades y aportando soluciones inmediatas".

AVALES PARA LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS

En el repaso de las últimas acciones desarrolladas, el portavoz del PP de Extremadura ha puesto en valor que las cooperativas agroalimentarias de la región van a tener nuevos mecanismos de financiación gracias a los avales aprobados por Extraval, con una previsión de 17 millones de euros para este año 2024.

Dichas cooperativas, como ha señalado, están principalmente afincadas en el medio rural y, fortaleciendo su financiación, ha defendido que también se está luchando contra el reto demográfico al ofrecer oportunidades en este entorno.

También ha recordado las recientes medidas anunciadas por la Junta para fortalecer a empresas, autónomos y micropymes, que son el "motor" de la economía regional. Así, se ha referido a los 8 millones de euros para favorecer la formación de 3.000 desempleados en Extremadura y su incorporación al mercado laboral y a los 3 millones destinados a pymes y micropymes para seguir modernizando su negocio.

"Son gestos y son políticas económicas con un único objetivo, que Extremadura siga avanzando y siga contando cada vez más con una tendencia positiva y que siga consolidándose a lo largo de los próximos años", ha expuesto.

LA JUNTA Y EL PP DE EXTREMADURA "NO SE VAN A CONFORMAR"

Del mismo modo, José Ángel Sánchez Juliá ha recalcado que la Junta y el PP "no se van a conformar" y van a seguir reivindicando todo lo que Extremadura "merece".

Al respecto, en esas reivindicaciones ha incluido, un tren digno para Extremadura, las autovías que la región precisa, la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz o una financiación "justa para Extremadura y que la misma se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

"Que es donde se tiene que negociar la financiación bajo los principios de solidaridad e igualdad entre todas las comunidades autónomas y todos los españoles como marca la Constitución", ha aseverado.

Así, ha pedido al Gobierno de España que cumpla con sus obligaciones y que ponga un modelo de financiación encima de la mesa para que todas las comunidades puedan hablar y negociar y que no se achante ante "las amenazas y los chantajes de sus socios independentistas".

"Que están obligando a que España no tenga un presupuesto para el año 2024 y que las comunidades autónomas no puedan hablar entre todas con el Gobierno de España por un modelo de financiación justo, porque están únicamente en el chantaje al presidente del Gobierno", ha aseverado.

Por ello, y ante la "falta de responsabilidad" del Gobierno central, el PP extremeño ha considerado que es "muy importante" el anuncio realizado por la Junta de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque la Conferencia de Presidentes.

Además, ha considerado "tremendamente significativo" que la presidenta de la Junta, María Guardiola, lleve más de un año al frente del Ejecutivo extremeño y Sánchez "aún no se haya dignado ni a recibirla en Moncloa ni a hacer una visita oficial a la sede de Presidencia en Mérida".

Al respecto, ha expuesto que la semana pasada Pedro Sánchez viajó a Barcelona a reunirse con el presidente de la Generalitat y al País Vasco a reunirse con el nuevo lendakari.

"¿Por qué unas comunidades autónomas tienen un privilegio? ¿Por qué hay comunidades autónomas a las cuales el señor Sánchez sí recibe y sí escucha y no a Extremadura? ¿Por qué no escucha nuestras reivindicaciones y no recibe a la presidenta de la Junta de Extremadura? Eso muestra lo que le importa al presidente Sánchez y al Partido Socialista Extremadura", ha aseverado.

Frente a ello, el portavoz del PP extremeño ha insistido en que Extremadura cuenta con una presidenta que "se pone en pie, que no se calla y que le mira los ojos" al presidente del Gobierno para reivindicar lo que es justo para Extremadura.

En otro orden de asuntos, y preguntado por el proyecto de universidad privada en Extremadura, Sánchez Juliá ha asegurado que, "siempre y cuando cumplan con toda la normativa", el PP extremeño estaría "encantado" de que haya nuevos proyectos.

"Pero que siempre tiene que estar cumpliendo la normativa y dentro del encaje que tiene que haber en Extremadura", ha asegurado.