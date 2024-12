El PP dice que la Junta no retirará los PGEx 2025 para "no paralizar" la región y ofrece acordar transaccionales

Formula 33 enmiendas parciales, de las que con una pretende recuperar el decreto ley de medidas fiscales en vivienda tumbado por la oposición

El diputado del PP en la Asamblea Hipólito Pacheco ha afirmado que el Gobierno de María Guardiola no va a retirar el proyecto de ley de Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2025 que ha elaborado, para de ese modo "no paralizar" la comunidad, y se ha ofrecido a acordar con los grupos parlamentarios enmiendas transaccionales que permitan la aprobación de las cuentas el próximo 24 de enero.

Según ha defendido, a través de esa vía de transaccionales sobre las diferentes enmiendas parciales ya formuladas a las cuentas autonómicas sí que existe "posibilidad" de alcanzar algún acuerdo que facilite la aprobación de los PGEx 2025, y en este marco ha recalcado que la Junta y su partido mantienen la "mano tendida" para seguir negociando pese a los "intereses partidistas" con los que a su juicio están actuando los grupos de la oposición.

Al mismo tiempo, en referencia directa a Vox, el 'popular' ha reprochado que esté actuando siguiendo "indicaciones" de "su jefe" Abascal pero no pensando en los "intereses" estrictos de la comunidad.

"Ningún extremeño que hoy esté paseando por cualquier calle de Extremadura entiende que el mayor presupuesto que ha conocido la región, de 8.309 millones de euros, se vaya a bloquear por intereses partidistas de la izquierda y del Grupo Parlamentario Vox", ha espetado Pacheco, quien ha añadido que sin embargo su partido no trabaja "desde el rencor y sí por los intereses de Extremadura" y tiene "esperanzas" de que las cuentas se aprueben.

"Por eso el Gobierno de María Guardiola y el Grupo Parlamentario Popular continúan con la mano tendida a los grupos parlamentarios de la Asamblea para que en el trámite que ahora se inicia podamos seguir dialogando sobre las enmiendas presentadas... Sobre las que no se han presentado no podemos trabajar, que esa cuestión no sé si la han valorado en Vox", ha dicho en rueda de prensa este miércoles en la Asamblea.

