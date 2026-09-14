El PP exige conocer si la Diputación de Badajoz reclamará los 427.000 euros cobrados por David Sánchez y su colaborador

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha exigido conocer si la Diputación de Badajoz reclamará los 427.000 euros cobrados por David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su colaborador mientras ambos trabajan en la institución provincial.

"Estamos hablando de dinero público, de más de 427.000 euros de todos los extremeños y de todos los pacenses. Y desde aquí, desde el Partido Popular de Extremadura, exigimos algo muy sencillo, que el Partido Socialista extremeño defienda hasta el último céntimo de euro de los ciudadanos", ha recalcado.

En este sentido, el portavoz 'popular' ha considerado en rueda de presa que los extremeños merecen saber si la Diputación de Badajoz va a reclamar ese dinero o "va a seguir mirando hacia otro lado".

Además, y en relación a este mismo caso, ha afeado que cuando parecía que se habían conocido "todas las vergüenzas sobre el chiringuito del Partido Socialista de Extremadura" en la institución provincial se ha sabido que el exsecretario general del PSOE extremeño y expresidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido que su inhabilitación quede limitada a la presidencia de la diputación.

"¿De verdad el Partido Socialista de Extremadura cree que después de esta sentencia lo siguiente es buscarle a Gallardo una puerta giratoria?. Así terminan los cómplices de Pedro Sánchez, unos en la cárcel por décadas y otros inhabilitados 18 años y teniendo que reinventarse para poder subsistir?", ha dicho.

Frente a ello, Luis Miguel Núñez ha expuesto los casos de las concejalas socialistas implicadas en la causa Juana Cintas y Cristina Núñez, quienes han entregado sus actas, mientras que el concejal de Badajoz y diputado provincial Ricardo Cabezas y el alcalde Francisco Martos, condenados en la causa de David Sánchez, "siguen agarrados en sus puestos".

"¿Qué tiene que decir Sánchez Cotrina sobre todo esto?", se ha preguntado el portavoz del PP extremeño, que se ha cuestionado si "¿les va a pedir que dimitan" o "van a seguir riéndose de los extremeños".

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