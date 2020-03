El PP de Extremadura critica el "desprecio sistemático" de Vara a la Asamblea con su "pasividad" y sus "ausencias"

MÉRIDA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha criticado el "desprecio sistemático" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, al parlamento regional con su "pasividad" y sus "ausencias".

Así, Teniente ha lamentado el "escaño vacío" de Fernández Vara, su "habitual abandono de sus funciones" y su "costumbre de venir de paseo al parlamento", aunque, como ha añadido, lo que ha pasado este jueves en la sesión plenaria "pasa de castaño oscuro".

La portavoz parlamentaria del PP ha indicado que el presidente del Ejecutivo regional ha llegado en la mañana de este jueves al inicio de la sesión plenaria "se ha hecho la foto, un minuto y se ha largado" para inaugurar a las 11,30 la Feria del Toro de Olivenza (Badajoz).

En esta línea, Teniente, en rueda de prensa en la Asamblea, ha recordado que la pasada semana los grupos recibieron un escrito de la presidenta del parlamento regional, Blanca Martín, en el que pedía una "racionalización" de la delegación de voto en el pleno por los "abusos que se producen a veces".

Ante ello, el Grupo Parlamentario Popular ha trasladado a sus diputados que cuando se soliciten dichas delegaciones de voto por no poder asistir a las sesiones plenarias las mismas estén ajustadas a lo que establece en reglamento de la cámara.

RECUERDA A VARA LA OBLIGACIÓN DE "EJERCER SUS FUNCIONES"

Así, la portavoz del PP en la Asamblea ha indicado que este jueves se trataba los problemas del campo, las "amenazas de subidas de impuestos", la "quiebra" de la región, el "engaño" a los funcionarios o la "corrupción en Feval", a lo que ha añadido que "lo mínimo que se exige" es que un presidente de la Junta, que tiene "como obligación primera ejercer sus funciones", "esté aquí como diputado, escuche y vote".

"No decimos que no vaya a Olivenza, pero es que tiene tres, cuatro días para ir a Olivenza", ha espetado la 'popular', quien ha añadido que la "primera obligación" de Vara tiene que ser la de "estar en el pleno".

"Si no le gusta lo que se dice en el pleno pues que se aguante, porque uno no puede estar en una burbuja huyendo de lo que no le es confortable. Es su obligación estar aquí y es un desprecio absoluto al parlamento", ha indicado.

ESTUDIAR QUIÉNES UTILIZAN "CONTINUAMENTE" LA DELEGACIÓN DE VOTO

En esta línea, Cristina Teniente ha indicado que va a trasladar a la presidenta de la Asamblea que haga una "exploración" de quiénes son los diputados que utilizan "continuamente" la delegación de voto y con qué causa, para ver si se ajusta a la excepcionalidad las últimas solicitudes de Vara.

Así ha considerado que no puede suponer "licencia para todo la mayoría absoluta" y ha indicado que los grupos de la oposición deben poner "ya pie en pared" debido a que es "grosera" la "apatía, la dejadez, el pasotismo y el abandono del señor Fernández Vara".

De esta forma, la 'popular' se ha preguntado si la "ilusión" de Vara al inicio de la legislatura se limita a venir al pleno "una vez cada mes a contestar tres preguntas que ni siquiera agota el tiempo y largarse".

"Hoy tiene que estar votando y no toreando, es su obligación, si está muy bien que vaya a los toros, pero hoy toca votar, no torear", ha aseverado.