El PP de Extremadura llama a la sociedad y a los partidos a unirse en torno a la continuidad de Almaraz

GUAREÑA (BADAJOZ), 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha llamado a la sociedad y a los partidos de la región, "con independencia de lo que cada uno piensa", en torno a la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz.

De este modo, ha considerado que es un "absoluto esperpento" ver a diputados extremeños "votados por extremeños" y que votan "en contra de los intereses" de la región. "Eso no cabe en cabeza alguna", ha severado Bautista respecto al hecho de que diputados socialistas extremeños votaran ese jueves .

"Con independencia de partidos, de ideología, con independencia de lo que cada uno pueda votar, da igual, lo que está claro es que hay causas que nos deben unir a todos los extremeños y una causa se llama Almaraz, porque evidentemente dependen de Almaraz 4.000 familias, aporta un 5 por ciento del PIB a nuestra región y aporta el 7 por ciento de toda la electricidad de todo el país", ha expuesto.

Así, ha recalcado que, respecto a la contonuidad de Almaraz, se está hablando de soberanía energética, de empleo, de economía, de riqueza y de empleos cualificados, "de los que no abundan precisamente".

"Cuando veo votar y aplaudir a diputados que han sido votados por extremeños para que representen los intereses de Extremadura y defiendan lo mejor posible los intereses de Extremadura, y además los veo con una carcajada en la boca, yo ya no como representante público, como ciudadano, yo siento frustración en primer lugar y en segundo lugar pienso que qué está pasando por la cabeza de esas personas", ha subrayado Bautista.

De igual modo, el secretario general del PP de Extremadura ha confesado que esta cuestión le "apena" y le "frustra" por entender que es "incomprensible", por lo que ha dicho que "para eso hay otra opción" que es la que defiende su partido.

Abel Bautista ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, tras visitar este viernes en Guareña (Badajoz) las instalaciones de la empresa Inquiba, que es una industria "fundamental" en la comunidad autónoma.

