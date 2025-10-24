El PP subraya que Extremadura está en su "mejor momento económico", con datos que "no son fruto de la casualidad"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha subrayado que la región está en su "mejor momento económico", con datos que "no son fruto de la casualidad", tal y como refleja, ha dicho, la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre.

Así, el 'popular' ha señalado que "nunca antes" había tenido Extremadura tantos extremeños en el mercado laboral, ya que actualmente el número de ocupados se encuentra en 437.300, el "dato más alto de la historia".

También ha puesto en valor que la región sea la segunda comunidad donde "más han descendido los desempleados en el último trimestre", ante lo que ha señalado que, mientras que en la media nacional los desempleados suben, en Extremadura el paro desciende "gracias a las políticas del gobierno de María Guardiola".

Sánchez Juliá también ha recalcado en rueda de prensa que, con respecto al anterior trimestre, hay 10.300 extremeños menos en la lista del desempleo en Extremadura y la tasa de paro femenino ha descendido un 2,33 por ciento.

"Estamos ante el mayor número de mujeres ocupadas en nuestra región. 196.000 mujeres trabajando en Extremadura. Y estos datos no son casualidad. Son el reflejo de las políticas del gobierno de María Guardiola. Un gobierno que en dos años está haciendo que Extremadura avance", ha incidido.

Por ello, el 'popular' ha criticado que a este "avance" y este "crecimiento" los grupos del PSOE, Vox y Unidas por Extremadura quieran "ponerle freno" al presentar sendas enmiendas a la totalidad de las cuentas.

"Quieren paralizar nuestra región, quieren bloquear Extremadura porque no quieren que Extremadura crezca, porque les molesta que las políticas del gobierno de María Guardiola están dando resultado directo en el día a día de la vida de todos los extremeños", ha criticado.

Así, José Ángel Sánchez Juliá ha señalado que las políticas de Guardiola "no solo están mejorando la vida de los extremeños, sino que están fortaleciendo los servicios públicos" y se ha hecho con una política de bajada de impuestos a todos los extremeños.

"Una Extremadura que está viendo cómo se atraen proyectos industriales como los centros de datos de Navalmoral de la Mata y de Valdecaballeros o cómo hay un gobierno, cómo hay una presidenta que levanta la voz por nuestra región para reivindicar la continuidad de la central nuclear de Almaraz, un AVE para Extremadura o las autovías".

"No hay enmienda a la totalidad que frene el crecimiento de Extremadura", ha aseverado.