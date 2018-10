El PP subraya que "no" va a escatimar "en esfuerzo" para alcanzar el "consenso" en la Ley de Renta Básica

Actualizado 02/05/2013 15:13:16 CET

La portavoz del PP extremeño, Francisca Rosa, ha subrayado que "desde luego" su partido "no va a escatimar en esfuerzo" para alcanzar el "consenso" en la Ley de Renta Básica, "pensando precisamente en las personas que los están necesitando".

"Hay voluntad de consenso hasta el último momento", ha sentenciado Rosa, quien sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios presentadas a la Ley de Renta Básica ha señalado que dicha norma es "precisamente un ejemplo de voluntad política" del Gobierno de José Antonio Monago y de "voluntad" de las fuerzas políticas, "especialmente del PP", y ha añadido que dentro de este marco "se están alcanzando grandes acuerdos".

En esta línea, en declaraciones a los medios de comunicación este jueves en Mérida (Badajoz), ha reconocido que "quedan algunas pinceladas" relacionadas con la Renta Básica que el PP confía en que "se puedan resolver" hasta que se debata definitivamente la ley en sesión plenaria.

"Hay voluntad de consenso hasta el último momento", ha sentenciado Rosa, quien confía en que "se siga avanzando". "Desde luego el PP no va a escatimar en esfuerzo para alcanzar ese consenso pensando precisamente en las personas que lo están necesitando, que son ahora mismo la prioridad el PP y del Gobierno del PP en Extremadura", ha añadido.

Ha criticado en cualquier caso que "de nuevo" Fernández Vara "cuando ya se está llegando al final de los acuerdos quiere romper la baraja y empieza a lanzar un mensaje para que no se llegue a acuerdos y a consenso por la vergüenza que siente de que esta ley (la de la Renta Básica) sea una ley que salga adelante gracias a un gobierno del PP cuando tuvo más de 28 años para sacarla adelante el PSOE y no lo hizo". "Un ejemplo más de que (al secretario general socialista) de que no le interesan los acuerdos sino precisamente todo lo contrario", ha añadido.

PLAZOS DE RESOLUCIÓN

Sobre las enmiendas presentadas por el PP a la Ley de Renta Básica, Francisca Rosa ha explicado que una de ellas se refiere a "corrección" de los plazos para la determinación o la resolución de las solicitudes, y ha insistido en que "se está trabajando desde el minuto cero, incluso antes de que saliera esta ley, llegando a consenso".

Así, ha recordado que "se han recogido las aportaciones de agentes sociales, sindicatos, plataformas implicadas y como Fernández Vara ve que se está llegando a acuerdo, pues en el último momento lanza un mensaje para romper precisamente ese acuerdo" en materia de Renta Básica en el que, según ha dicho, el PP confía en que "se alcance" porque "los extremeños están demandando esa ley".

"Al señor Fernández Vara no le importan ni los extremeños ni los extremeños que peor lo están pasando en este momento, porque ya podría estar esa ley fuera si el señor Fernández Vara no se hubiera opuesto hasta en tres ocasiones para que fuera una realidad en Extremadura", ha subrayado.

Finalmente, sobre previsiones para la aprobación definitiva de la Renta Básica, ha indicado que el próximo 9 de mayo está previsto que se debata la ley en sesión plenaria en el Parlamento autonómico, y ha añadido que confía en que "a partir de ahí según todo lo previsto se apruebe" dicha norma y que "los extremeños que la están demandando la puedan tener ya como una realidad, como un derecho subjetivo" para las personas que "más lo necesitan".