La Pre-incubadora de la Junta de Extremadura busca nuevos proyectos académicos con potencial para convertirse en empresa

Participantes en La Pre-Incubadora de la Junta de Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, y la Fundación Universidad-Sociedad de la Universidad de Extremadura han puesto en marcha la quinta edición de La Pre-incubadora, un programa que tiene como objetivo transformar ideas de negocio surgidas en el ámbito académico universitario y de Formación Profesional en proyectos empresariales innovadores y alineados con los retos del tejido socioeconómico de Extremadura.

La iniciativa, promovida y financiada por la Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio, busca impulsar el "talento emprendedor" ofreciendo formación especializada, asesoramiento individualizado y acompañamiento para analizar la viabilidad de las ideas y preparar a las personas participantes para su lanzamiento al mercado.

El programa está dirigido a estudiantes de la Universidad de Extremadura, alumnado de Formación Profesional de Grado Superior y personas egresadas que hayan finalizado sus estudios en los últimos cuatro años.

Para participar deberán presentar un proyecto emprendedor surgido de su entorno académico, que puede proceder de un Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster, Doctorado, Tesis Doctoral u otros trabajos académicos y de investigación.

Los proyectos seleccionados desarrollarán un itinerario estructurado en tres fases. La primera estará destinada a la validación de las ideas y proyectos, mediante la definición de un plan de trabajo y formación práctica que permita avanzar en su desarrollo.

Posteriormente, la fase de Pre-incubación estará orientada a mejorar la visibilidad de los proyectos, favorecer el 'networking' y facilitar su presentación ante agentes del ecosistema emprendedor, generando oportunidades para establecer contactos y contrastar las propuestas desarrolladas.

Finalmente, los participantes accederán a una fase de cierre e itinerario de acompañamiento, que facilitará la conexión de los proyectos con recursos públicos, programas de aceleración y entidades como los Puntos de Acompañamiento Empresarial y el PCTEx, favoreciendo así la continuidad de las iniciativas una vez finalizada la etapa de pre-incubación.

PREMIOS

Además, el programa contempla premios económicos para los tres mejores proyectos, con dotaciones de 2.500, 1.500 y 1.000 euros, respectivamente, y culminará con un evento de 'networking' dirigido a favorecer la creación de contactos y alianzas estratégicas.

El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el 4 de octubre de 2026. Las personas interesadas pueden consultar la información y presentar su proyecto a través de la web de La Pre-Incubadora.

Tras cuatro ediciones celebradas, La Pre-incubadora ha acompañado ya a más de 50 proyectos de origen académico, muchos de los cuales han continuado posteriormente su desarrollo a través de programas más avanzados y otros recursos del ecosistema emprendedor de Extremadura.