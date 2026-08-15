Previsión meteorológica en Extremadura para este sábado, 15 de agosto de 2026

Archivo - Cielos nubosos en Extremadura - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 15 de agosto, en Extremadura, cielo poco nuboso a intervalos nubosos, con predominio de nubes altas, con nubes de evolución por la tarde, con chubascos y tormentas, más probables en el este, que pueden ser localmente fuertes y con granizo.

Temperaturas en ligero o moderado descenso, con termómetros se moverán entre los 18 y los 37 grados en Badajoz, mientras que lo harán entre 19 y los 36 en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán de componente variable, tendiendo del suroeste, flojo a moderado, y probabilidad de rachas muy fuertes en zonas de tormenta.