Primer permiso penitenciario para Priscila Lara, una de las condenadas por el robo de las botellas de Atrio en Cáceres

CÁCERES, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos años después de la entrada en prisión de los dos condenados por el robo de las botellas de Atrio en Cáceres, Priscila Lara Guevara ha salido del centro penitenciario de Cáceres a las 13,25 de este viernes para disfrutar de su primer permiso ordinario. Ha abandonado la cárcel con la cara tapada, acompañada de su abogado, y deberá volver el próximo lunes día 22.

De este modo lo ha explicado Juan José Collado Barriga, el letrado de Constantin Gabriel Dumitru y Priscila Lara Guevara, coautores del robo de las 45 botellas de Atrio valoradas en más de un millón y medio de euros, quien ha asegurado que su clienta afronta la jornada "con alegría" tras "dos años recluida" y ha asegurado que estudia solicitar la revisión de condena.

"Vinieron de Croacia en una prisión que estuvieron realmente mal, han tenido un juicio muy mediático y han tardado mucho en clasificar su situación, porque Priscila va a salir en segundo grado a mitad de condena, y aún así, la Junta de Tratamiento entendía que no se daban los requisitos para que saliera", ha señalado el letrado.

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas de la cárcel de Cáceres, Collado Barriga ha indicado que la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Cáceres "en principio" denegó dicho permiso pero tras presentar un recurso, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha considerado que "no existe riesgo de fuga".

EL ABOGADO ESTUDIA SOLICITAR LA REVISIÓN DE CONDENA

"Ahora mismo solo cabe ejecución de sentencia. Si es verdad que cabe un recurso extraordinario, de revisión de sentencia y lleva una serie de requisitos que se está intentando ver si se puede plantear o no, pero a día de hoy únicamente están en cumplimiento de sentencia", ha subrayado Collado Barriga.

En ese sentido, ha avanzado que está trabajando para "plantear la revisión de sentencia" con "hechos nuevos que van aconteciendo" aunque aún "no" se ha planteado ante el Tribunal Supremo.

"Las botellas siguen sin aparecer, yo no sé dónde están las botellas porque yo me limito a lo meramente procesal. Yo no les he preguntado dónde están las botellas pero lo cierto es que no han aparecido", ha afirmado.

Además, el letrado ha manifestado que el coautor del robo, Constantin Gabriel Dumitru, ha declinado disfrutar de este permiso penitenciario en señal "de protesta" porque considera que judicialmente "no se está siendo justo con él" y pide "ser expulsado" a Holanda, su país de residencia, "y que se termine todo".