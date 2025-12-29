El programa de dinamización de barrios de Cáceres incluye en 2026 un taller de tradición y folclore extremeño

El programa de Dinamización de Barrios de Cáceres incluye un taller de tradición y folclore extremeño - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres retoma en enero el Programa de Dinamización en Barrios y Pedanías, una iniciativa dirigida a fomentar la participación ciudadana y la vida social y cultural en los distintos distritos de la ciudad.

El programa se desarrollará desde el 19 de enero hasta finales de mayo de 2026 y ofrecerá 30 talleres gratuitos, con 20 plazas cada uno, en horario de mañana o tarde, de lunes a viernes, dirigidos a población adulta. En total, se pondrán a disposición 600 plazas, que se distribuirán en centros cívicos, casas de cultura y sedes de asociaciones vecinales repartidas por los cinco distritos de la ciudad.

Según ha explicado la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, este programa "responde a la demanda de una ciudadanía activa que solicita espacios de encuentro que generen comunidad".

"Con ello, se pretende seguir impulsando actividades de carácter social y cultural que dinamicen los barrios, favorezcan una participación ciudadana real y efectiva y contribuyan a una mayor y mejor calidad de vida, promoviendo el uso positivo del tiempo libre y el desarrollo personal en entornos de cercanía", ha añadido.

Los talleres se agrupan en varia modalidades como costura creativa y reciclaje, orientado al aprendizaje de técnicas básicas y creativas de costura mediante la reutilización de materiales textiles, fomentando la creatividad y la sostenibilidad; tradición y folklore extremeño, como novedad este año, dedicado al aprendizaje y difusión de los bailes tradicionales y expresiones culturales populares de Cáceres y Extremadura.

También habrá de estimulación cognitiva, centrado en el mantenimiento y fortalecimiento de la memoria, la atención y el razonamiento. El taller denominado 'Tu móvil paso a paso', está enfocado al aprendizaje práctico del uso de dispositivos móviles y al fomento de la autonomía digital.

'Cáceres en movimiento: conecta, expresa, participa', se enfoca en la expresión corporal, el ejercicio moderado y la relajación, promoviendo el bienestar físico y emocional; y las rutas medioambientales hacen recorridos guiados orientados a la sensibilización y educación ambiental y a la puesta en valor del patrimonio natural de la ciudad y su entorno.

REUNIONES INFORMATIVAS PREVIAS A LOS CURSOS

Otra de las novedades es la celebración de reuniones informativas previas, abiertas a todas las personas interesadas, en las que se ofrecerá información detallada sobre el contenido de los talleres.

Estas sesiones tendrán lugar en las siguientes fechas y espacios como el 7 de enero, a las 17,30 y a las 18,00 horas, en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino. El 8 de enero, en el Centro Cívico Germán Ferrero; el 9 de enero, en el Centro Cívico Mejostilla, y el 12 de enero, en el Edificio Valhondo.

La concejala ha señalado que se intentará dar respuesta a todas las personas interesadas y, en el caso de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, estas se adjudicarán por orden de inscripción.