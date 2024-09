El Programa de Teatro Profesional 'D'rule' recalará en 102 municipios pacenses con 51 propuestas de compañías extremeñas

BADAJOZ, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Teatro Profesional 'D'rule: Artistas en el territorio' recalará en 102 municipios pacenses entre los meses de septiembre y diciembre con un total de 51 propuestas, que se corresponden con 41 compañías de teatro profesional extremeñas, ocho de ellas de la provincia de Cáceres y 33 de la de Badajoz.

Este programa promovido por la Diputación de Badajoz a través del Área de Cultura, Deportes y Juventud tiene como objetivo acercar el teatro profesional a las diferentes localidades de la provincia. Con ello, se busca ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de disfrutar de actuaciones teatrales en vivo, interpretadas por actores y actrices profesionales.

Al mismo tiempo, beneficia a las compañías locales al darles la oportunidad de mostrar su trabajo y promocionar sus espectáculos en otoño tras el periodo estival, como ha señalado en su intervención el diputado de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, quien ha presentado el programa 'D'rule: Artistas en el Territorio' 2024 junto a la gestora cultural y directora de la Universidad Popular de Alburquerque, Ángela Robles Pámpano; y la actriz, directora y productora teatral, fundadora de la compañía Drao Skene, Sol Díaz Chaparro.

Un programa consolidado en el Área de Cultura, ha continuado Cabezas, que constata la "buena salud" de la que goza el teatro en la provincia, gracias a la Diputación de Badajoz y la apuesta que hace en una provincia en la que se celebran distintos festivales en torno a las artes escénicas, a la par que ha señalado que se presenta una nueva edición ante datos que les "enorgullecen" a quienes trabajan en el departamento que representa en su apuesta por "democratizar la cultura con la mayor calidad posible".

Desde 2016, cuando la institución provincial dedicó más de 137.000 euros a poner en marcha esta propuesta, se han celebrado alrededor de 400 funciones. En esta nueva edición, ese presupuesto alcanza los 300.000 euros, han recibido 113 solicitudes y resultarán beneficiarias del programa 102 localidades de la provincia.

Para Ricardo Cabezas, este incremento es un "logro" y siguen trabajando para que "vaya a más" y sean "más" los vecinos que disfruten de las artes escénicas "al más alto nivel y en su localidad", de la mano de este programa desde cuyo inicio han notado igualmente el interés de los consistorios por la "constante" mejora de los espacios escénicos, con el fin de adaptarlos a los mínimos exigidos y facilitar así la asistencia del público.

Por otro lado, el diputado ha remarcado que se han recibido 71 propuestas de espectáculos, de los que han sido seleccionado un total de 51 correspondientes a 41 compañías de teatro profesional, todas ellas extremeñas, y ha hecho hincapié en que se abordarán diferentes temáticas y géneros, desde la comedia, el drama, el teatro clásico, el contemporáneo, el musical o el de títeres.

Por su parte, Ángela Robles ha dado las gracias a la Diputación de Badajoz por la puesta en marcha de un programa que recala en una localidad como Alburquerque, que es "muy teatrera" por su tradición teatral e iniciativas como el Festival Medieval, ante lo que ha puesto en valor la importancia de ver teatro para poder aprender y que 'D'rule' permite contar en la localidad con compañías extremeñas de "muchísima calidad" y que hacen que los ciudadanos puedan disfrutar de las artes escénicas.

LAS COMPAÑÍAS

Mientras, Sol Díaz ha puesto el acento en que es la primera vez que Drao Skene participa en el programa dada su reciente creación, aunque como actriz sí ha trabajado con diferentes compañías, y en que 'D'rule' es "un impulso y un aliento" para continuar haciendo su labor como profesionales de las artes escénicas en Extremadura, dado que, en general, es "muy difícil" acceder a dicho mercado y a las diferentes redes, y "en definitiva es muy complicado conseguir funciones" y "trabajar", que es lo que quieren todas las compañías.

Por eso ven "necesario" este programa que permite mostrar su labor y que crezca el interés cultural con diferentes espectáculos que llegan a diversas localidades, con una oferta variada en la que presentan la obra 'Tierra Baldía', un drama sobre dos amigas, una de las cuales no puede ser madre y pide a la otra que sea su vientre de alquiler, ante lo que accede.

La función arranca cuando Lucía, el personaje que está embarazada, llega a casa de su amiga, Marta, y le dice que viene del médico y el niño tiene muchas posibilidades de nacer mal y no sobrevivir. Así, presenta un debate sobre las dos posturas, entre la de Lucía que no quiere abortar, siente al bebé moverse, que está bien y "se agarra" a ese pequeño porcentaje de posibilidad, y la de Marta, que ha sufrido tanto que no quiere volver a pasar esa situación.