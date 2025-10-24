Promedio comienza la instalación de contadores de telelectura de agua en 11 poblaciones de Badajoz

BADAJOZ, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, Promedio, ha comenzado la instalación de más de 21.000 contadores de telelectura de agua en 11 poblaciones, dentro de las actuaciones de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) para la digitalización del agua.

Así, se dedican más de 3 millones de euros a la sustitución de 21.000 contadores que reportarán datos diariamente y generarán alertas de consumos y, en este sentido, ya se está trabajando en la sustitución de los analógicos tradicionales en Cheles, Garbayuela y La Coronada.

Estos trabajos no suponen ningún coste para los usuarios del servicio de abastecimiento y facilitan "en gran medida" la gestión, ya que los nuevos dispositivos digitales registran y reportan datos de consumo cada día y permiten generar estadísticas para una gestión más eficiente y alertas para detectar incidencias en las redes de abastecimiento.

En los próximos meses, se ejecutarán estas mismas actuaciones en Fregenal de la Sierra, Fuenlabrada de los Montes, Herrera del Duque, Higuera la Real, Hornachos, Puebla de Obando, Puebla de Sancho Pérez y Siruela, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Esta acción se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiada por la Unión Europea - Next Generation EU, y forma parte del proyecto Digi2Rural, una de las 30 iniciativas aprobadas a nivel estatal en la primera convocatoria del Perte para la digitalización del agua.