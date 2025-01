La promotora de la mina de litio de Cáceres renuncia a la ayuda de 18,8 millones del Perte del vehículo eléctrico

CÁCERES, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Extremadura New Energies comunicará en breve al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la renuncia a la subvención de 18,82 millones de euros que le fue concedida en el marco de la convocatoria del Perte VEC II para la mina de litio de Cáceres.

Esta ayuda -aprobada en noviembre de 2023- llevaba aparejados unos plazos de ejecución que, según la promotora de dicha iniciativa, "no son realistas" a la vista del nuevo escenario de tramitación administrativa que está afrontando el proyecto en las últimas semanas.

En concreto, como ha explicado en nota de prensa, la Junta de Extremadura ha remitido hace unos días a la compañía un escrito de "subsanación y mejora de la documentación" en el que requiere información adicional sobre algunos aspectos relativos al proyecto.

Se trata en algunos casos de aclaraciones y también de nuevos elementos no requeridos previamente, por lo que la empresa está "revisando y adaptando el calendario" de todas las actuaciones relacionadas con el mismo, como pueden ser las autorizaciones de acceso y conexión, entre otras, que se ajustarán al nuevo calendario de tramitación.

Para completar esta documentación -previa al inicio de la fase de exposición pública del proyecto- se ha dado a la empresa un plazo de hasta 6 meses con posibilidad de una prórroga de tres meses más.

Entre otras cosas la compañía actualizará el modelo financiero para reflejar la situación del mercado del litio y también realizará nuevas pruebas en un laboratorio español de la "innovadora tecnología de procesado de litio que se aplicará en Cáceres", algo que hasta la fecha no ha sido posible ante la falta en España de centros especializados en este tipo de procesos.

El consejero delegado de Extremadura New Energies, Ramón Jiménez, ha explicado que la realidad es que "por diversos motivos a día de hoy la compañía no puede garantizar que cumpla los plazos que establece el PERTE, por lo que se ha apostado por comunicar esta renuncia sin agotar los plazos". A esto se suma que esta subvención del ministerio genera importantes costes financieros en caso de no utilizarse.

En este escenario la empresa ha decidido devolver los fondos y optar por nuevas rondas de financiación alineadas con el desarrollo del proyecto, entre ellas la convocatoria para baterías del Fondo de Innovación 2024 de la Comisión Europea, las ayudas de apoyo a la cadena de valor industrial de energías renovables y de almacenamientos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Fondo de Innovación de la Comisión Europea para Tecnologías de Emisión Cero, y la línea de Incentivos Regionales.

Jiménez ha destacado que en cualquier caso la viabilidad económica del proyecto -que supone una inversión inicial superior a los 1.430 millones de euros- no depende de las subvenciones públicas. "El mejor ejemplo es que mientras otros proyectos similares están dando marcha atrás, el de Extremadura New Energies sigue adelante, lo que demuestra su fortaleza y sus sólidas bases económicas y financieras", ha explicado.

La planta de Extremadura New Energies en Cáceres supondrá la creación del orden de 700 empleos directos durante al menos 26 años, lo que permitirá alcanzar una producción anual de 33.000 toneladas de hidróxido de litio. Asimismo, generará unos ingresos adicionales de 113,9 millones de euros anuales para las arcas autonómicas.