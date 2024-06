El PSOE asegura que la legislatura "no va a salir bien" y acusa a Guardiola de no tener proyecto de región

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, José María Vergeles, ha aventurado que la presente legislatura "no va a salir bien" y ha acusado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de no tener proyecto de región.

Vergeles se ha pronunciado de esta forma en su turno de intervención en el Debate sobre el Estado de la Región que se inició este pasado lunes con el discurso de Guardiola. "Vamos mal, señora Guardiola", ha asegurado el socialista en repetidas ocasiones respecto a varias de las áreas de gestión del Ejecutivo regional.

En este sentido, el socialista ha criticado que la Junta crea que "no tomando decisiones no se cometen errores", algo que, en su opinión, no es cierto, ya que los errores tardarán más en verse pero se cometen y los mismos son más graves, ha reconocido

Asimismo, Vergeles ha criticado los "desencuentros televisados" entre los socios de gobierno PP y Vox durante el primer año, el último ayer, ha admitido, un hecho que provoca "inestabilidad política" que "desconcierta" a los ciudadanos y resta credibilidad para los inversores interesados en desarrollar proyectos en la región.

"Nunca en un año se van a ver grandes destrozos, señora Guardiola. Si yo vengo aquí y digo que usted ha destrozado, no me creería nadie. Pero el primer año sí se sirve para ver las tendencias, sí sirve para ver las tendencias. Y, mire, nos permite aventurar que no va a ir bien su legislatura. Cuando uno mira más los intereses de su partido que los de Extremadura, nada puede salir bien, señora Guardiola, nada", ha aseverado.