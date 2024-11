El PSOE de Extremadura plantea la celebración de su Congreso Regional los días 17, 18 y 19 de enero en Plasencia

MÉRIDA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional del PSOE de Extremadura se reunirá esta tarde, a las 19,00 horas, en Mérida para abordar el inicio del proceso interno de renovación en la formación que arranca este fin de semana con el Congreso Federal de Sevilla, y que continuará los días 17, 18 y 19 de enero en Plasencia con el XV Congreso autonómico (con carácter ordinario).

Ésta será la propuesta que debatirá y votará el Comité Regional del partido, según ha adelantado en rueda de prensa este lunes en Mérida el secretario de Organización del PSOE extremeño, Manuel Borrego, quien ha recordado que tras el Congreso autonómico (que tendrá lugar 10 meses después de la elección de Miguel Ángel Gallardo como secretario general) se celebrarán los cónclaves provinciales y locales.

En el Comité Regional de esta tarde, además de la aprobación del calendario que conllevará la elección de la Secretaría Regional del PSOE y de los órganos autonómicos, también se planteará la aprobación de la Ponencia Marco definida para Extremadura, que será un documento donde se definirá el proyecto de la formación para la región en los próximos años.

"Se marcará la línea política y la estrategia para defender los intereses de los ciudadanos de Extremadura, ofreciendo soluciones a sus problemas basados en los pilares fundamentales que identifican al PSOE como son las justicia social, la solidaridad, la igualdad y la libertad, además de crear esperanza y oportunidades en la región", ha explicado.

Para este proceso congresual que se iniciará "a partir de la semana que viene" están llamados a la participación los casi 10.000 afiliados del PSOE de Extremadura de todas las agrupaciones que forman parte del mismo, y donde casi 600 militantes pertenecen a Juventudes Socialistas.

Tras este congreso regional se celebrarán también los cónclaves provinciales y locales, con la previsión de que estén todos celebrados antes del 30 de junio de 2025, "para que la maquinaria del PSOE esté perfectamente engrasada y perfectamente preparada para encarar el proceso de elección municipal y regional en el año 2027".

"En todo este periodo se van a renovar todos los liderazgos desde arriba, desde la parte más importante de la federación que es la secretaría general, hasta todos los municipios de la región, que estarán dispuestos a trabajar para ganar la confianza de los ciudadanos y poder estar gobernando en todos los municipios y ciudades de Extremadura", ha espetado Borrego.

FALTA DE PROYECTO DE GUARDIOLA

Esto, según ha apuntado, es "más necesario que nunca" porque la situación que está generando el Gobierno regional de María Guardiola es "preocupante".

"La derecha de Guardiola está demostrando una ausencia en el territorio, una falta de proyecto para la región, y sólo cuando aprueba alguna de las medidas que decide llevar a cabo es cuando aparece la verdadera esencia de la derecha rancia y retrógrada de este país donde marca diferencia entre los ciudadanos que nacen con privilegio y aquellos que no los tienen, además de hacer un desprecio importante al mundo rural", ha afirmado.

"Guardiola en este tiempo de su gobierno del PP con Vox, independientemente del teatrillo que en los últimos días estamos viendo para aparentar algo que no es, ha demostrado justificar solamente su incapacidad y su inacción mirando hacia arriba excusándose con el Gobierno de Pedro Sánchez", ha incidido.

Así, como "ejemplo palpable" de este argumento es que los Presupuestos de Extremadura para 2025 van acompañados de una cifra "histórica de no ejecución de esos presupuestos".

"La importancia de estos procesos de renovación internos en el PSOE de Extremadura es clave para el desarrollo y el futuro de nuestra tierra", ha incidido.

DEMOCRACIA INTERNA

Por otra parte, preguntado sobre si en el PSOE extremeño se han planteado la posibilidad de que se pueda acometer un proceso de primarias porque Gallardo pueda estar cuestionado desde Ferraz, Manuel Borrego ha destacado la democracia interna que practica su partido.

"Con este proceso se hace una declaración real de lo que supone el PSOE como partido que cree en la democracia porque la transmite y la defiende ante la sociedad, y que internamente también la ejerce, y este proceso de primarias forma parte de la democracia interna del propio partido... Y se abre un periodo de primarias porque es obligatorio... Dentro de este proceso de primarias tengo que garantizar como secretario de Organización que este proceso se dé", ha dicho.

"Ahora mismo el secretario general es Miguel Ángel Gallardo y tengo que garantizar como secretario de Organización que cualquier militante de Extremadura se pueda presentar a este proceso", ha apuntado.

Asimismo, cuestionado sobre si Gallardo se siente cuestionado por el PSOE federal, ha dicho: "Creo que en estos ocho meses Miguel Ángel Gallardo ha dado muestras evidentes de que está al frente de un nuevo periodo del PSOE, que está trabajando para que la sociedad de nuevo recupere la confianza en los socialistas extremeños, para poner en cuestión la realidad de un gobierno y de inacción permanente y de ausencia en el territorio y sin proyecto político como es el del PP y de Vox que representa María Guardiola", ha dicho.

"Miguel Ángel Gallardo está trabajando actualmente para que esa confianza se recupere de nuevo ante las próximas elecciones regionales", ha dicho.

PROCESO NORMAL

Finalmente, sobre si la proximidad de la convocatoria del Congreso Regional del PSOE extremeño se debe a que el partido pueda prever que los PGEx no van a ser aprobados y que pudieran convocarse elecciones autonómicas, Borrego ha indicado que "no hay urgencia en el proceso", sino que el mismo se encara "con naturalidad y normalidad" y, de hecho, el calendario "está consensuado con Ferraz".

"Pero sí teníamos una cosa clara: los socialistas no podemos perder el tiempo en asuntos internos porque nuestro objetivo es trabajar por la ciudadanía", ha incidido; al tiempo que ha apuntado que el PSOE intentará que el proceso congresual "empiece cuanto antes para que termine cuanto antes" y así poder dedicarse a "lo importante", que son los extremeños.

También sobre si el proceso congresual regional del PSOE extremeño se podría ver interrumpido si la presidenta de la Junta convocase elecciones, ha indicado que no. "No se puede interrumpir un proceso interno ajeno a lo que pase fuera... Forma parte de nuestra organización interna y una organización interna sí puede estar sometida a lo que suceda fuera, pero en este caso no, tendría que pasar algo muy extraordinario, no por una convocatoria de elecciones", ha dicho.

"Forma parte de la cascada de proceso que se abrió en Madrid hace unos meses convocando el Congreso Federal de forma ordinaria y todos los procesos vienen ahora de seguido... No hay nada que tiene que ver con posibles elecciones en cualquiera de los ámbitos, nacionales o regionales", ha señalado.