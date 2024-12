El PSOE de Extremadura presentará enmiendas parciales aunque es "difícil" enmendar unos presupuestos "malos"

MÉRIDA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Extremadura, Eva Pérez, ha avanzado que los socialistas plantearán una serie de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de la comunidad autónoma para 2025 (PGEx), aunque "es difícil", como ha anticipado, "enmendar unos presupuestos que son malos".

Así y con respecto a la presentación de enmiendas parciales, Pérez se ha referido a la política de fiscal que ha venido desarrollando Guardiola, "de recortes para algunos y de beneficios para otros, privilegios fiscales para los que más tienen" y, en concreto, "de beneficios para las principales fortunas o para los patrimonios", porque "aquí no hay grandes fortunas" pero "sí hay 1.200 grandes patrimonios que se han visto beneficiados por esa política de recortes tributarios".

En este punto, ha adelantado que van a plantear una serie de enmiendas a los PGEx, aunque "es difícil", como ha anticipado, "enmendar unos presupuestos que son malos", pero "en un ejercicio de responsabilidad" y como han venido haciendo "siempre" desde que están en la oposición, presentarán una serie de enmiendas que van a reflejar lo que, para el Partido Socialista, deben ser las prioridades de la región.

Así, ha destacado la Educación, Sanidad, Dependencia, Cultura y atención a las zonas rurales y a las personas que más lo necesitan, junto a la visión del PSOE "de un modelo que debe ser justo, inclusivo y sostenible".

Al mismo tiempo, ha recordado que el miércoles finaliza el plazo para la presentación de enmiendas parciales, pero aún no saben si va a haber o no presupuestos, a tenor de lo cual ha recalcado que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha puesto "al frente" de la negociación respecto a estas cuentas, "eso sí, solo con Vox" porque "rehusó la mano tendida" del PSOE y el hasta entonces secretario general, Miguel Ángel Gallardo, "para poder llegar a un acuerdo con el tema de presupuestos".

"Rechazó esa mano tendida y, sin embargo, ha cogido la mano de Vox, se ha puesto al frente de la negociación", ha recalcado, junto que ante dicho encabezamiento de la negociación de presupuestos no esperan "nada" y "no porque no le ponga voluntad" sino porque "no sabe dialogar" y "no ha asumido, a estas alturas de la película", que tiene "exactamente" los mismos diputados que el partido que ganó las elecciones y que es el "principal" de la oposición, el PSOE.

Para Pérez "esta incertidumbre en la que estamos sumidos, desde hace meses, los extremeños y las extremeñas pone de manifiesto la incapacidad de la señora Guardiola de llegar a acuerdos, la falta de diálogo, que lo lleva por bandera". "Lo lamentable de todo esto", ha valorado, "es que Extremadura no puede permitirse un gobierno que improvisa, que busca excusas o que se limita a seguir instrucciones de Madrid, ya sea de la calle Génova o de la calle Bambú; es decir, instrucciones del Partido Popular o instrucciones de Vox".

De este modo, el PSOE de Extremadura ha pedido a Guardiola que "recapacite" y "escuche a los extremeños" y "a todos, no a una pequeña parte, a todos, también al Partido Socialista" y que "anteponga" las necesidades de los extremeños "a las consignas que recibe de su partido".

OTROS ASUNTOS

Preguntada sobre Muface y la Interrterritorial de Salud en la que se aborda este tema este lunes, Eva Pérez ha expuesto que se han abierto vías de diálogo y ha confiado en que estas negociaciones o diálogo lleguen "a buen puerto" para "no generar incertidumbre en los muchos mutualistas que están ahora mismo en una especie de sin vivir, hasta saber qué va a pasar con ellos".

Mientras y sobre la decisión del Comité de Ética con respecto a unas declaraciones del secretario del PSOE local de Badajoz, Ricardo Cabezas, a raíz de una denuncia por presuntos abusos sexuales, Eva Pérez ha indicado sobre dicha comisión que, siendo un órgano del PSOE extremeño, actúa "con total autonomía e independencia" y que no son conocedores de las resoluciones que adopta, ni tienen por qué saberlas, "cuando afectan a un militante privado".

Personalmente, ha sabido por la prensa "la resolución del caso", después de que el HOY haya publicado que el PSOE reprende a Cabezas por sus palabras sobre la denuncia de agresión sexual, tras lo que ha aseverado que "ningún" otro órgano ni miembro de la Ejecutiva regional "era conocedor de esta recomendación" de dicha Comisión, cuya presidenta le asegura que "solo" el afectado y quien remitió el escrito a la Comisión de Ética y Garantías han tenido conocimiento sobre la misma. "A partir de aquí sáquense las conclusiones que haya que sacar", ha concluido.