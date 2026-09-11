El PSOE insiste en que Guardiola comparezca y pide el cese de García Espada por el "escándalo" de las ambulancias

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, atiende a los medios de comunicación en el Patio de los Naranjos de la Asamblea. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha recriminado a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que no comparezca en el parlamento para dar cuentas de una sanidad pública que "se cae a cachos", así como le ha reclamado que cese a la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, tras el "escándalo" conocido este viernes sobre la circulación de las ambulancias durante este pasado verano sin tener toda la documentación en regla.

En una comparecencia este viernes, Gil Rosiña ha reprochado a Guardiola que haya "rechazado" comparecer en el Parlamento para explicar la situación de la sanidad pública extremeña, toda vez que la Mesa de la Cámara no ha admitido la solicitud del secretario general de los socialistas extremeños, Álvaro Sánchez Cotrina, para que la jefa del Ejecutivo rindiera cuentas ante el parlamento regional.

Pese al rechazo de la Mesa de la Cámara, la portavoz socialista considera que la "gravedad" de la situación debería llevar a la presidenta a comparecer por iniciativa propia.

"Si tuviera el más mínimo sentido de la responsabilidad y altura de gobernante, sería la propia presidenta quien debería venir a explicar qué está pasando en el SES y qué medidas va a tomar", ha señalado, para indicar que "esto de que la sanidad pública se nos cae a cachos no es una exageración" de la oposición, sino que es una "realidad" que trasladan cada día en los medios de comunicación.

En concreto, se ha referido a los problemas que afectan a pacientes "especialmente vulnerables", como son los oncológicos, que están sufriendo esperas para pruebas diagnósticas y tratamientos, algo que nunca se había producido, ha dicho, o a las mujeres embarazadas, que están viendo retrasadas las ecografías de las 20 semanas.

Así, ha anunciando que el PSOE seguirá llevando estos problemas a la Asamblea y trabajando junto a profesionales, organizaciones de pacientes y ciudadanos, y no descarta que en el futuro este malestar acabe en protestas en la calle.

Ante esto, ha señalado que los ciudadanos de Madrid y Andalucía, que son los dos espejos en los que la Junta se ha "mirado" para gestionar la sanidad pública desde que llegó al gobierno, han salido en numerosas ocasiones a la calle para defender el sistema público.

Asimismo, sin aventurarse a que vaya a haber manifestaciones, ha apuntado a las últimas reacciones de los colegios profesionales y lo que dicen los ciudadanos que se dirigen a ellos cada día porque "es un auténtico escándalo".

AMBULANCIAS "SIN PAPELES"

Con estos mismos términos se ha referido a lo ocurrido este verano con las ambulancias del SES. "Esto es muy grave", ha dicho, porque han estado "llevando a los enfermos en Extremadura sin papeles", con lo que la administración "no solo pone en riesgo a los usuarios, sino que también pone en riesgo a los propios profesionales", con quienes los socialistas se solidarizan porque no encuentran "ni una seguridad ni una respuesta en la Junta", y en este punto se ha preguntado que hubiera dicho el PP si hubiera ocurrido esto cuando estaba en la oposición.

"¿Qué más tiene que pasar en la sanidad pública extremeña?", ha preguntado Gil Rosiña, para quien la consejera "ya no es una interlocutora válida", por lo que pide "que se vaya hoy mejor que mañana de su responsabilidad al frente de la sanidad en Extremadura".

Asimismo, se ha preguntado qué hubiera ocurrido en caso de que se hubiera producido un accidente de una ambulancia durante uno de esos traslados, y se ha referido a los mensajes que intercambiaban los propios conductores para advertirse sobre los controles de la Guardia Civil. "Digno de una república bananera", ha lamentado.