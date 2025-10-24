El PSOE no retirará su enmienda para tumbar los presupuestos de Guardiola: "no cedemos ante los chantajes"

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha replicado al consejero de Presidencia, Abel Bautista, que no retirarán su enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2026 como condición para reabrir la puerta a las negociaciones para acordar las cuentas.

Tras mostrar su sorpresa por estas declaraciones, ha señalado que "después de comenzar estos presupuestos con un chantaje: presupuestos o elecciones, ahora se siga jugando con el chantaje", ha criticado la diputada socialista.

"El PSOE es serio y responsable, pero parece que el Gobierno de la señora Guardiola, que lidera todo esto, no lo es", ha añadido, a la vez que ha remarcado que la presidenta está haciendo "perder el tiempo" a todos.

La portavoz socialista ha recordado que el PSOE presentó todas sus propuestas y que el Gobierno "las rechazó sistemáticamente", indica en una nota de prensa. En ese sentido, ha recordado que la última vez fue "el miércoles por la tarde, en el último acercamiento" con el Ejecutivo.

En este punto, ha reiterado que no están dispuestos a "seguir manteniendo los beneficios fiscales a los que más tienen en Extremadura", por lo que "si cambian su política fiscal, podemos llegar a un acuerdo", pero recibe un no por respuesta a esta reclamación "una y otra vez".

Álvarez ha señalado la "incoherencia" del Gobierno y su conveniencia para negociar, en referencia al acuerdo alcanzado entre PP y Vox para hacerse con la presidencia de la Comisión de Investigación contra los incendios, aunque el PP votara en contra de su creación. "Cuando quieren se ponen de acuerdo, y cuando no quieren, no", ha considerado.

En cuanto a la enmienda a la totalidad, la portavoz ha afirmado que "fracasaron el año pasado y nos pedían retirar enmiendas parciales; han fracasado este año y ahora nos piden retirar la enmienda a la totalidad".

Ahora el PSOE "no va a retirar ninguna de las propuestas que presenta, porque no son del PSOE, son de los extremeños y las extremeñas". "Nadie puede presionarnos para que traicionemos a quienes representamos".

Por todo ello, ha dejado claro la posición del PSOE es "firme" y que no van a ceder "ante chantajes, ni a aceptar un gobierno que no negocia, que no escucha y que no representa a la mayoría de extremeños", por lo que "la enmienda a la totalidad se mantiene".