El PSOE recuerda a las víctimas de los sucesos de Badajoz de agosto de 1936: "Recordar es una forma de hacer justicia"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, en el centro de la imagen, junto a la secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, y el secretario del PSOE provincial de Badajoz, Manolo Borrego. - PSOE DE EXTREMADURA

BADAJOZ 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Extremadura ha rendido homenaje este sábado a las víctimas de la represión franquista de los sucesos que se produjeron en Badajoz en agosto de 1936, en el contexto del golpe de Estado militar iniciado el 18 de julio de ese mismo año contra el Gobierno legítimo de la Segunda República, que desembocó en una guerra civil y, posteriormente, en la dictadura franquista.

"En Badajoz, la entrada de las tropas sublevadas en la ciudad en agosto de 1936 dio paso a una de las etapas más trágicas de su historia reciente, marcada por ejecuciones masivas y una represión que se prolongó durante años", ha señalado la formación socialista en un comunicado.

Al acto, que se ha celebrado en el Cementerio de San Juan de Badajoz, ha asistido el secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, quien ha afirmado que recordar "es una forma de hacer justicia" y ha reivindicado la memoria de las víctimas de la represión franquista.

Igualmente ha defendido que el homenaje no consiste en "reabrir heridas", sino en reconocer que "las heridas nunca se cerraron del todo". "No podemos hablar de reconciliación si seguimos dejando historias, nombres y cuerpos debajo de las cunetas", ha subrayado.

En este sentido, ha reclamado a las administraciones públicas que conviertan la memoria democrática en un compromiso político real, con recursos y actuaciones concretas. "No basta con hablar de memoria. Hace falta inversión pública, hace falta voluntad política y hace falta que los gobiernos hagan todo lo necesario para que quienes todavía permanecen en una cuneta puedan volver a sus familias y descansar con dignidad", ha señalado.

Así, Sánchez Cotrina ha trasladado su compromiso de "que no haya ni una sola persona que, por haber sido obligada a guardar silencio, se quede muda. Que ninguna historia quede nunca debajo del sombrero".

"Recordar es una forma de hacer justicia. Y gobernar también será para nosotros una forma de hacerlo, aplicando nuestras ideas, defendiendo la memoria democrática con valentía y poniendo presupuesto allí donde sea necesario para reparar a quienes todavía esperan", ha agregado.

Tras recordar también a los que trabajaron para recuperar las libertades y construir la democracia, el líder de los socialistas extremeños ha reivindicado el proyecto político del PSOE y su voluntad de volver a gobernar Badajoz y Extremadura. "Somos un partido de ideas. Somos un partido que ha hecho que la libertad, la igualdad, la justicia y la reparación se escuchen en todos los rincones de Badajoz y de Extremadura", ha defendido.

Así, Sánchez Cotrina ha asegurado que el PSOE afrontará los próximos años con "hambre de ganar las elecciones", pero ha querido dejar claro que "no para mandar, sino para transformar". "Queremos una Badajoz mejor y una Extremadura mejor. Y vamos a pelear para que haya alma socialista en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros polígonos industriales y en nuestros centros culturales", ha afirmado.

En un mensaje dirigido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y al alcade de Badajoz, Ignacio Gragera, el socialista ha asegurado que el PSOE "no va a claudicar ni a rendirse". "Aquí está el Partido Socialista Obrero Español y vamos a utilizar hasta el último minuto antes de las próximas elecciones para decirle a la sociedad pacense y a la sociedad extremeña que estamos preparados para gobernar y para hacer que la gente viva mejor", ha señalado.

CERCA DE 11.200 VÍCTIMAS EN LA PROVINCIA

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Badajoz, Silvia González, ha centrado su intervención en recordar a quienes fueron asesinados durante la represión, entre ellos alcaldes, diputados y maestros, y ha destacado especialmente la violencia ejercida contra las mujeres. González ha asegurado que "muchas mujeres" sufrieron una doble violencia durante la represión, al ser víctimas primero de agresiones sexuales y posteriormente asesinadas. La dirigente socialista ha defendido la necesidad de recuperar también sus historias y de reconocer el sufrimiento específico que padecieron.

Además, la secretaria general del PSOE de Badajoz ha vuelto a reclamar, como ya hizo el pasado año, la declaración del Cementerio Viejo y sus tapias como Bien de Interés Cultural, como una forma de proteger y reconocer un espacio estrechamente vinculado a la memoria de las víctimas de la represión en la ciudad.

Por otro lado, el secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz, Manolo Borrego, ha afirmado que aquellos días, el 14 y 15 de agosto de 1936, supusieron para Badajoz el inicio de "una de las etapas más trágicas de su historia reciente, con cientos de personas asesinadas y una posterior represión que dejó una profunda huella en numerosas familias".

Borrego ha destacado la dimensión de la represión sufrida en la provincia de Badajoz, cifrando en 11.200 las personas que fueron víctimas de fusilamientos, desapariciones y distintas formas de represalia.

Asimismo, ha sostenido que recordar estos hechos "no significa alimentar la división", sino "reconocer a las víctimas y garantizar que las nuevas generaciones puedan conocer lo ocurrido desde el rigor histórico y el conocimiento de sus protagonistas".

En este sentido, el secretario general del PSOE provincial ha reivindicado la recuperación de la Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura, "una norma que fue derogada por los PP y VOX en el marco de los acuerdos que permitieron a María Guardiola mantenerse al frente de la Junta de Extremadura, y que constituía un instrumento para avanzar en el reconocimiento de las víctimas, la reparación y la recuperación de la memoria democrática".

El homenaje ha contado con la presencia de militantes y simpatizantes del PSOE, representantes de UGT y CCOO, familiares de víctimas, asociaciones de memoria histórica y vecinos de Badajoz.

La jornada ha concluido con una ofrenda floral ante el memorial, donde se han depositado tres coronas de rosas en recuerdo de las personas asesinadas y represaliadas durante aquellos años, reivindicando su memoria y el compromiso con los valores democráticos.