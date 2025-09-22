PSOE urge a la Junta de Extremadura a publicar el decreto de ayudas por incendios sin asegurar su apoyo en la Asamblea

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, en una rueda de prensa en Mérida. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha urgido a la Junta a publicar el decreto ley con las ayudas aprobadas para los afectados por los incendios forestales que aún no recoge el Diario Oficial de Extremadura (DOE) tras varias semanas desde su extinción y dos consejos de gobierno extraordinarios celebrados.

Un decreto sobre el que no ha avanzado si los socialistas apoyarán en el parlamento regional, donde el PP no cuenta con mayoría para sacarlo adelante en solitario, una vez se sustancie su convalidación.

En todo caso, sí ha asegurado que el Grupo Parlamentario Socialista estudiará el decreto ley y hará su trabajo "para mejorar" el texto una vez que llegue al Legislativo. Pero, ha advertido, "no vamos a estar ya diciendo si el decreto va a salir adelante o no en el Parlamento cuando no se ha publicado en el DOE".

Al respecto, ha añadido que tiene que publicarse en el DOE para posteriormente abrirse un periodo de alegaciones que pueden presentar los afectados y posteriormente "se manda el expediente completo al Parlamento", que es cuando se inician los 30 días naturales que, como máximo, tiene el Parlamento para convalidar un decreto ley del Gobierno.

"El Gobierno que haga su trabajo y que publique cuanto antes en un DOE extraordinario, esta tarde mismo, que también existen, las ayudas", ha reclamado Gil Rosiña, quien ha abundado en que se han celebrado dos consejos de Gobierno extraordinarios porque "se les olvidó declarar zona de emergencia" a los municipios afectados.

Al respecto, ha pedido explicaciones a un gobierno que "solo acierta cuando rectifica, y a veces ni eso", pero que están "sobrados de soberbia y tienen mucha falta de gestión, de humildad y de buen hacer".

"Preocuparos por la gente y publicar las ayudas cuanto antes porque hay muchas familias afectadas y muchos negocios afectados que están esperando una respuesta de la Junta de Extremadura", ha señalado la portavoz socialista.

