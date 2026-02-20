Quintana replica a la petición de fijar ya el Congreso Regional que el PSOE "no necesita nombres ahora" sino un proyecto

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, atiende a los medios, en Badajoz. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Extremadura, José Luis Quintana, ha respondido a quienes defienden la necesidad de adelantar la celebración del Congreso Regional que defina la nueva dirección del partido que la formación "no necesita nombres ahora", sino impulsar un "proyecto de región".

Quintana, que ha reconocido, no obstante, que la gestora podría analizar la próxima semana el posible adelanto del Congreso Regional del partido, se ha referido este viernes en Badajoz a las palabras del secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, quien ha abogado por no esperar a la formación del gobierno regional, tal y como se planteó inicialmente, y convocar "cuanto antes" el Comité y el Congreso Regional del PSOE de Extremadura para elegir a la nueva dirección.

Al respecto, Quintana ha remarcado que se trata de una competencia de la gestora y no de la Ejecutiva Provincial, y ha considerado que "ahora lo importante" es "el espectáculo" al que están asistiendo por parte de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, y Vox, mientras que el presidente de esta última formación, Santiago Abascal, "tan pronto pide la cabeza" de la líder 'popular' como "amenaza" o "no amenaza".

"Estamos asistiendo a un espectáculo", ha afeado, para señalar sobre Guardiola que no sabe cuándo "mentía", y si lo hacía el día que decía que estaba en contra de la violencia de género o el que exponía que su feminismo era el de Vox.

Por su parte, el PSOE es un partido "serio", al tiempo que ha abogado por respetar las instituciones que tiene el mismo y ha explicado que se nombró a la gestora por 90 días y "ni siquiera han pasado dos meses" y que cree que han llevado a cabo un trabajo en aras de intentar "calmar todas las situaciones", por lo que sobre el posible comité y congreso regional ha apuntado que será una cuestión que van a "pensar" desde este órgano en relación a qué pasos se van a ir dando a continuación.

Posteriormente, ha subrayado que "el Partido Socialista no necesita nombres ahora mismo, lo que necesita son proyectos regionales, proyectos de Extremadura, proyectos de región".

