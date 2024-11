Quintana señala que "no hay ningún cambio" respecto a Almaraz tras el acuerdo de 2019 entre empresas y Gobierno

BADAJOZ, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha señalado que "no hay ningún cambio" respecto a la Central Nuclear de Almaraz (Cáceres), tras el acuerdo firmado en 2019 entre las grandes empresas eléctricas y el Ejecutivo Central sobre el desmantelamiento de las centrales nucleares.

"La vicepresidenta Teresa Ribera no había firmado nada, aquí no hay ningún cambio. En el año 2019 las empresas firmaron junto con el Gobierno el desmantelamiento de las centrales nucleares en un periodo determinado, son las empresas quienes firmaron con el Gobierno y no hay ningún cambio actualmente", ha resaltado Quintana, junto con que las empresas "tampoco han pedido continuar con la central nuclear y no hay ningún cambio a lo que ya había en el año 2019".

De esta manera se ha pronunciado en declaraciones a los medios a preguntas de los periodistas por la información que publica El Español, según la cual la hasta ahora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se despide del Gobierno de España emitiendo la orden de cierre de la central nuclear de Almaraz.

A este respecto, el delegado ha explicado que, de cambiar algo, "sería pedirle a las empresas que hicieran alguna actuación que quieren continuar", pero que "en principio no hay ningún cambio".

Al mismo tiempo y sobre el cierre de Almaraz, ha remarcado que está firmado por parte de las empresas que el primer reactor cerraba en el 2027, "eso es lo que tienen firmado las empresas, no hay ningún cambio", ha insistido.

En relación a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expuesto que le pediría que "si tiene alguna cuestión que se lo diga a las empresas, que son las que firmaron libremente con el Gobierno una prórroga en su momento", al hilo de lo cual ha incidido en que "no ha habido ningún otro cambio desde el año 2019 que se firmó el documento".

Finalmente, ha reiterado que "ahora mismo, en el día de hoy," lo que se tiene es un documento firmado entre las empresas y el Ministerio, "por el cual hay un calendario de cierre de las centrales nucleares en España".

El delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha hecho estas declaraciones a los medios tras informar, junto a la jefa Superior de Policía de Extremadura, María Elisa Fariñas, sobre un operativo contra el tráfico de drogas en la Jefatura Superior de Policía.