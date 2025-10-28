Rafael Mateos elogia la decisión "responsable" de Guardiola porque la región "no puede paralizarse"

CÁCERES 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha elogiado la decisión "responsable" de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola de adelantar las elecciones autonómicas al domingo 21 de diciembre porque la región "no puede paralizarse".

"Es una decisión responsable con Extremadura y con los extremeños. Yo creo que esta región no puede bloquearse", ha subrayado el alcalde 'popular', que ha defendido la "transparencia" de Guardiola en este asunto porque "desde el minuto uno puso todas las cartas encima de la mesa, y puso muy claro el interés de los extremeños por encima de cualquier otra cosa, incluso por encima de los intereses propios o del propio partido".

Mateos ha reprochado que tanto el PSOE como Vox a nivel regional se hayan "alineado para ir contra el Partido Popular, pero sobre todo para ir en contra de los intereses de esta región y de los extremeños", por lo que ha asegurado que el adelanto electoral "va a beneficiar a Extremadura y, sobre todo, va a beneficiar a los extremeños".

"Yo como alcalde de la ciudad de Cáceres creo que es una decisión acertada, es una decisión positiva porque, desde luego, las inversiones, en nuestro caso, para la ciudad de Cáceres no pueden estar sometidas al chantaje permanente al que estaba sometiendo el Partido Socialista y Vox a esta región y, en este caso, al Gobierno de Extremadura", ha recalcado.

Por ello, el regidor cacereño ha considerado que Guardiola "ha hecho lo que había que hacer y es dar la voz a los extremeños y que los extremeños decidan qué quieren". "Si quieren que esta región siga avanzando, siga prosperando, siga creciendo y decirle a los que han estado enfrente, a los que han estado con el freno de mano echado, que aquí chantajes ninguno y que los extremeños el próximo 21 de diciembre van a decidir el futuro de Extremadura responsable".

A preguntas de los medios sobre las críticas de algunos partidos de que este adelanto electoral corresponde a una estrategia nacional del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, más que a la falta de apoyos de Guardiola para sacar los presupuestos, Mateos ha defendido a la presidenta extremeña porque "ella no está en clave de partido".

"Yo sé que aquí en Extremadura el Partido Socialista está en clave de partido y que Vox no tiene autonomía en esta región y está a lo que le dicen desde Madrid", ha espetado el alcalde cacereño, que ha defendido que en Extremadura el PP ha demostrado que "tiene voz propia" y "por encima del Partido Popular están los intereses de los extremeños".

Mateos ha defendido que "nadie duda de que la decisión que adoptó la presidenta en el día de ayer lo ha hecho por y para el interés de los extremeños por encima de cualquier otra cosa y, por lo tanto, aquí no hay clave nacional ni presiones".

"Lo que sí está muy claro es que ha dado un ejemplo, lo que ha dicho es que sin presupuestos no se puede gobernar y además lo dijo muy claro que si no hay presupuesto, llamarían a los extremeños a las urnas y es lo que ha hecho", ha espetado Mateos que, ha añdido que "alguno debe tomar nota, porque a nivel nacional ya son varios años sin presupuesto y este país se está parando".

Según ha indicado, las administraciones locales están "sufriendo" que haya un Gobierno central sin presupuesto porque "se nos está intentando asfixiar a los ayuntamientos desde el Gobierno central". "Por lo tanto, que alguno tome nota y haga lo que ha hecho la presidenta Guardiola, que es convocar unas elecciones cuanto antes".