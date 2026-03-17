Un recital poético-musical de Charlotte Lecharlier inaugura este miércoles el ciclo 'Bajo el magnolio' en Cáceres

Un recital poético-musical de Charlotte Lecharlier inaugura este miércoles el ciclo 'Bajo el magnolio' en el Museo Pedrilla de Cáceres - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición del programa cultural de la Diputación de Cáceres 'Bajo el magnolio' comienza este miércoles, 18 de marzo, con el recital poético-musical 'Apenas gritar', un poemario de Charlotte Lecharlier,

La cita será a las 18,30 en el Museo Pedrilla de Cáceres, con entrada libre hasta completar aforo. La artista estará acompañada de los músicos Pedro Calero, piano, y Enrique Tejado, contrabajo.

Charlotte Lecharlier es filóloga y psicóloga dedicada a la psicoterapia humanista. Escritora belga afincada en Cáceres desde 2007, escribe poesía en francés desde niña y desde 2018 también en castellano y comparte parte de su obra en redes bajo el seudónimo "Una belga por soleares".

Su escritura, de carácter íntimo y alegórico, se sitúa en una línea cercana al simbolismo francés y al realismo mágico. Ha publicado los poemarios 'La casa de tierra y piel' (Letras Cascabeleras, 2024) y 'Apenas gritar' (La Experiencia Libros, 2026), además de participar en volúmenes colectivos.

La propuesta cultura de la diputación 'Bajo el magnolio' toma como referencia la floración de este árbol distintivo del Museo de Historia y Cultura Casa Pedrilla y Museo Guayasamín en Cáceres. Así, durante tres días, música, poesía, teatro se dan cita bajo el magnolio.

El programa continuará el jueves 19 con fragmentos de la obra de teatro 'Las horas serenas', de María de la O Lejárraga, con el grupo teatral de Torrejoncillo Jachas Teatro. Ya el viernes será el concierto de la cantautora Sara Lugarda.