Salvaleón homenajeará este sábado a sus mayores para reconocer su esfuerzo en benficio del municipio y sus familias

BADAJOZ, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Salvaleón homenajeará a sus mayores este sábado, día 3, en un acto que tendrá lugar a las 21,30 horas en la Plaza de España con el objetivo de reconocer el esfuerzo que realizaron en las décadas de los 50, 60 y 70 del pasado siglo en beneficio del municipio y sus familias.

Para ello, tendrán lugar actividades dirigidas a mostrar la vida de sus vecinos en estos años y cómo afectó la emigración sufrida en dicha época, enmarcado en esta iniciativa que incluye una charla sobre el fenómeno de la emigración, cartas abiertas de hijos o nietos o un coloquio en el que ocho personas de la generación homenajeada, cuatro hombres y cuatro mujeres, hablarán sobre la vida en el pueblo en los años 50, 60 o 70.

Posteriormente, habrá un acto de hermanamiento con la localidad de Monesterio, donde el fotógrafo Lolo Vasco expondrá su proyecto 'Paisanaje', una exposición compuesta por fotografías de escenas cotidianas protagonizadas por los vecinos monesterienses; y el coro Virgen de Aguasantas presentará un videoclip de su canción en homenaje a Salvaleón en esta 'Gran Noche de Homenaje a los Mayores' que finalizará con un guateque con música.

La diputada de la Diputación de Badajoz María López; el alcalde de Salvaleón, Francisco Flores; el historiador Cándido García, y el organizador del evento José Ramón Vázquez han presentado la Gran Noche de Homenaje a los Mayores de la localidad, en relación a la cual la diputada provincial ha señalado que se trata de un reconocimiento que "era y es necesario".

Como ha explicado, el mundo rural envejece, "pero no hay que verlo como algo peyorativo, sino como un avance social porque cada vez tenemos más calidad de vida y más años de vida". Asimismo, muchos de ellos tuvieron que trasladarse a otros lugares y decidieron, una vez llegada su jubilación, regresar a sus lugares de origen y hoy somos una sociedad democrática y avanzada gracias a ellos, padres y abuelos que lucharon por la libertad que hoy se disfruta, aunque "esa lucha no fue fácil".

"Ellos y ellas trabajaron de sol a sol en sus negocios, en el campo, en el hogar, en nuestra educación, en tantas cosas que no nos queda más remedio que rendirnos ante su esfuerzo", ha ensalzado, para considerar que esta iniciativa tendría que trasladarse a todos los municipios de la provincia y que, además de un reconocimiento y agradecimiento por lo que han hecho, es también una forma de decirles que son necesarios.

En un sentido similar, Francisco Flores ha incidido en el esfuerzo que realizaron los mayores para cimentar la sociedad actual y que merecen este reconocimiento tras los pesares vividos en los años de la posguerra tras la Guerra Civil, el hambre que sufrieron o la emigración de los años 60, y ha señalado que el consistorio pretende consolidar esta cita e incluirla su programación cultural de la mano de esta idea de José Ramón Vázquez, precursor del proyecto para quien el gran patrimonio de los pueblos son las personas.

GRAN NOCHE DE RECONOCIMIENTO

De este modo, Vázquez ha incidido en que esta noche es un reconocimiento a esos mayores, generaciones que fueron "valientes", "atrevidas", que "no agacharon nunca la cabeza" y que "necesitaban un gran noche de reconocimiento", ante lo que ha considerado que éstos se hacen a la gente "mirándoles a los ojos, no cuando se nos hayan ido", así como que no se puede valorar ni querer algo que no se conoce, de ahí que este proyecto también persiga una función didáctica con personas como Cándido García para relatar la trayectoria de estas personas.

Así, se van a juntar todos los "porrineros", hijos y nietos, en la plaza de Salvaleón alrededor de los abuelos, para decirles "gracias": "gracias porque gracias a vosotros estamos nosotros aquí". También para escuchar y que les cuenten todo aquello que o no ha llegado o no han querido escuchar o que se perdió, en una "gran noche de abrazo" y "de justicia social" e "histórica".

Entre las actividades de esa noche, destaca la charla sobre emigración, en relación a la cual Cándido García ha hecho hincapié en cómo afectó a Salvaleón la "sangría migratoria" que padeció en las décadas de los 60 y 70, ya que, según los datos que ha recabado, fue el pueblo de la provincia de Badajoz con mayor porcentaje de emigrantes, un 42 por ciento aproximadamente de su población.

Ante ello, ha detallado que, en concreto, en el quinquenio 1961-1975, época de mayor flujo migratorio, emigraron 1.687 personas de una población que rondaba los 4.000 habitantes, por este fenómeno que conllevaba consecuencias como el descenso de población y el envejecimiento de la misma y cuya causa principal, ha añadido, fue la peste porcina al ser el cerdo ibérico la base de la economía local.