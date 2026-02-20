Sánchez Cotrina insta a convocar "cuanto antes" el Comité y el Congreso Regional del PSOE de Exremadura

El secretario general del PSOE Provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina - PSOE PROVINCIAL DE CÁCERES

HINOJAL (CÁCERES), 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, ha abogado por no esperar a la formación del Gobierno regional, como se planteó en un principio, y convocar "cuanto antes" el Comité y el Congreso Regional del PSOE de Extremadura para elegir a la nueva dirección.

Sánchez Cotrina ha considerado que tras elecciones del pasado 21 de diciembre, los socialistas tenían "claro que el Congreso tendría que ser después de la formación del gobierno regional", pero sin embargo, en la actualidad "no tenemos la misma idea ni el mismo olfato".

A su juicio, "el momento político que tenemos nos obliga a empezar a tomar decisiones de otro calado", por lo que ha considerado que "si el Comité Regional no se convoca mañana, ya estamos tardando", ha dicho.

"Vamos a una velocidad y una inmediatez que la cosa nos está llevando a tomar decisiones y abordar debates que hace unas semanas no nos planteábamos", ha planteado Sánchez Cotrina durante su participación, este pasado jueves en la Asamblea Territorial Tajo-Salor que se ha celebrado en la localidad cacereña de Hinojal.

En su intervención, Álvaro Sánchez Cotrina ha reafirmado que el PSOE es "la alternativa a María Guardiola", por lo que no puede "no puede permitirle ni una oportunidad más a la derecha", ha dicho.

Según ha considerado, "la militancia pide, ante la situación de bloqueo que vive Extremadura y el circo mediático de la derecha y la extrema derecha, que el PSOE convoque cuanto antes el Comité y el Congreso Regional".

Finalmente, el dirigente ha instado a creerse la "fuerza" que tiene el PSOE: "Somos los que creemos en los pueblos, los que defendemos a la educación y sanidad pública en todas partes, que creemos que esta tierra no tiene ni un minuto que perder", por lo que se ha mostrado convencido de que "se pueden hacer las cosas de otra manera porque el PSOE representa a la mayoría social de esta provincia y esta región".