Sánchez Cotrina manda una carta a la militancia en la fija las elecciones de mayo de 2027 como "la clave" para la región

El secretario general del PSOE de Extremadura, Alvaro Sánchez Cotrina, en rueda de prensa en Mérida - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha trasladado en una carta dirigida la militancia socialista que el partido afronta una nueva etapa marcada por el trabajo permanente en el territorio y con la mirada puesta en las elecciones de mayo de 2027, una cita que considera "la clave" para el futuro de Extremadura.

Se trata de una misiva enviada este pasado viernes a los afiliados en la que Sánchez Cotrina ha hecho balance de sus primeros 100 días al frente del PSOE de Extremadura y ha reivindicado el compromiso de una organización que, ha afirmado, debe seguir siendo "el partido de los extremeños y las extremeñas".

Así, su apuesta es por un PSOE "sin pereza para estar en el territorio", que escuche a sus agrupaciones y militantes y que, desde ahí, construya una alternativa "útil, responsable y preparada para gobernar".

El secretario general considera que esos primeros 100 días han servido para "poner de nuevo al PSOE a pie de calle, pueblo a pueblo, comarca a comarca y barrio a barrio", pero ha advertido de que "ahora toca dar un paso más", que consiste en convertir ese contacto con la ciudadanía "en una campaña permanente que permita llegar a 2027 con un proyecto sólido y con una organización movilizada en cada rincón de Extremadura".

En este sentido, Sánchez Cotrina ha situado en un lugar central el trabajo de alcaldes, concejales, agrupaciones y militantes, puesto que, ha sostenido, "son quienes mantienen el contacto cotidiano con los vecinos y vecinas y quienes conocen de primera mano sus problemas, necesidades y aspiraciones".

"Cuando tú estás, el partido está", ha transmitido en su carta a la militancia, en la que ha reinvidicado la implicación de quienes trabajan cada día en el territorio y ha animado "a seguir fortaleciendo" la organización.

Así, el líder socialista cree que el PSOE debe cumplir con los objetivos que se marcó hace cuatro años, consolidar la gestión de sus gobiernos municipales y seguir impulsando las alcaldías y los ayuntamientos socialistas "como espacios desde los que demostrar que existe otra forma de hacer política".

Además, el socialista ha marcado como objetivo "echar a la extrema derecha de los gobiernos y volver a ganar", y para ello considera "imprescindible" que el PSOE siga construyendo "una alternativa desde la calle y desde el territorio", frente a un Gobierno autonómico de PP y VOX al que acusa de responder a los problemas de Extremadura con "sonrisas y titulares por los pasillos de la Presidencia de la Junta".

La carta recuerda también sus siete grandes propuestas para la sociedad extremeña como mejorar la atención primaria, dignificar la educación, facilitar el acceso a la vivienda, dar soluciones al campo, recuperar el diálogo social y la cooperación al desarrollo, terminar las autovías Badajoz-Olivenza y Moraleja-Monfortinho y garantizar a los ayuntamientos una financiación suficiente para prestar servicios públicos "de calidad".

Sánchez Cotrina ha afirmado que estas propuestas "no son un ejercicio teórico", sino el resultado "de escuchar a Extremadura y de recorrer sus pueblos, comarcas y barrios".

En su mensaje, el líder socialista pide, además, a la militancia que "no tire la toalla pese a las dificultades" y ha asegurado que su formación ha decidido "trabajar 24/7" para "estar a la altura de lo que los extremeños y las extremeñas esperan del principal partido de la oposición".

"Llegamos para cambiar las cosas, para volver a querernos por dentro y que nos vuelvan a querer ahí fuera", ha trasladado.