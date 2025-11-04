Seis personas heridas, entre ellas un menor, en un accidente en Cáceres con la implicación de cuatro vehículos - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

CÁCERES 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas, entre ellas un menor, en un accidente de tráfico que ha tenido lugar alrededor de las 11,45 horas en Cáceres, concretamente en la Ronda Norte, a la altura del área comercial de Mejostilla.

Todos los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario de Cáceres tras las labores de excarcelación que han tenido que desarrollar los bomberos del Sepei, para rescatar a varios de los ocupantes de los turismos.

En el siniestro se han visto implicados tres turismos que, según las primeras investigaciones, han sido golpeados por alcance por un camión cuando se encontraban parados.

Por su parte, la Policía Local ha tenido que actuar en el control de tráfico y asegurar la seguridad de conductores y servicios de emergencia, ya que hasta el lugar de los hechos se han desplazados varias ambulancias para atender a los heridos y unidades de bomberos para proceder al rescate de las personas accidentadas.

Según informa el Ayuntamiento de Cáceres, la Policía Local está realizando el correspondiente atestado para determinar las causas exactas del accidente.