Seleccionados los seis finalistas del V Premio Nacional de Poesía 'Meléndez Valdés'

Presentación de los finalistas del V Premio Nacional de Poesía 'Meléndez Valdés'. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis obras optan al V Premio Nacional de Poesía 'Meléndez Valdés', que impulsa el Ayuntamiento de Ribera del Fresno, con la colaboración de la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, y que nació en 2017 con motivo del segundo centenario de la muerte de Juan Meléndez Valdés, poeta, jurista y político nacido en este municipio en 1754 y considerado uno de los principales representantes de la poesía española del siglo XVIII.

En este sentido, la comisión de críticos literarios encargada de la selección ha partido de una preselección de 16 libros de poesía publicados en España durante los años 2024 y 2025, de los que finalmente se han elegido los seis finalistas de esta quinta edición.

Así, los finalistas en esta ocasión son 'Hueso en astilla' de Alfonso Alegre Heitzmann (Tusquets, 2024); 'La domesticación', de Abraham Gragera (Pre-Textos, 2025); 'La comedia de la carne', de Carlos Pardo (La Bella Varsovia, 2025); 'Venir desde tan lejos', de Eloy Sánchez Rosillo (Tusquets, 2025); 'El que menos sabe', de Tomás Sánchez Santiago (Eolas, 2024) y 'Anidan minerales', de Julia Viejo (Pre-Textos, 2025).

Entre los autores se reúnen tres generaciones de poetas, desde la más joven, Julia Viejo (Madrid, 1991), hasta autores de larga trayectoria en la poesía española como Eloy Sánchez Rosillo o Alfonso Alegre Heitzmann, como se ha puesto de manifiesto en la presentación de los finalistas de este galardón celebrada en la Diputación de Badajoz, con la participación del diputado de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez; el alcalde de Ribera del Fresno, Miguel Ángel Araya; y el secretario del jurado del premio, José María Lama.

Durante su intervención, Manuel Gómez ha destacado que este premio se ha consolidado como uno de los reconocimientos literarios "más singulares" del panorama poético español, al tiempo que ha subrayado que se trata de una iniciativa cultural que "demuestra" que también desde los pueblos se pueden impulsar proyectos culturales de alcance nacional.

También ha reconocido el impulso del Ayuntamiento de Ribera del Fresno y el trabajo de la comisión de selección y del jurado, que hacen posible que este galardón siga creciendo edición tras edición, de carácter bienal y "peculiar" por la forma en la que se seleccionan los participantes y finalistas, dado que los autores no se presentan libremente sino que es un conjunto de críticos el que selecciona obras publicadas, reduciéndolas a seis finalistas.

Por su parte, Miguel Ángel Araya ha hecho hincapié en que se trata de la quinta edición de este premio nacional que homenajea la figura de Juan Meléndez Valdés y en que entre sus características se sitúan que se convoca de manera bianual y lleva aparejada una obra de teatro "muy importante" en Ribera del Fresno, cuyo ayuntamiento considera que este tipo de referencias para un municipio deben ser "aprovechadas" como oportunidad para reforzar la identidad de los pueblos y su oferta cultural.

Asimismo, ha resaltado que este premio literario dotado de 4.000 euros reúne rasgos "muy especiales" dado que es un galardón a un libro ya publicado en España en los dos años anteriores, y al que los autores no pueden presentarse voluntariamente, sino que son elegidos tras una selección de un grupo de críticos literarios de grandes medios de comunicación nacional.

HOMENAJE A MELÉNDEZ VALDÉS

En concreto, el premio nació en 2017 con motivo del segundo centenario de la muerte de Juan Meléndez Valdés y desde entonces, el Ayuntamiento de Ribera del Fresno organiza cada dos años una programación cultural en torno a su figura, cuyo eje central es la convocatoria de este premio literario.

Así, este galardón nacional reconoce el mejor libro de poesía en castellano publicado en España en los dos años anteriores y se caracteriza por un modelo singular, dado que los autores no presentan sus obras, sino que son seleccionados previamente por una comisión de críticos literarios.

El premio está dotado con 4.000 euros y será decidido por un jurado integrado por escritores y representantes de las instituciones cofinanciadoras, el Ayuntamiento de Ribera del Fresno, la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura.

En este sentido, incorpora un elemento de participación ciudadana, como ha apuntado Araya, quien ha indicado que el voto correspondiente al alcalde de Ribera del Fresno se somete al criterio popular previo de los lectores ribereños, para lo cual desde la biblioteca se ponen a disposición de los interesados los libros finalistas y pueden leerse y ser comentados en un foro de lectura, tras el que los participantes emiten un voto que orienta al del regidor dentro del jurado.

El jurado del V Premio Nacional de Poesía 'Meléndez Valdés' se reunirá el 10 de abril en Ribera del Fresno para deliberar y dar a conocer el libro ganador. La entrega del premio tendrá lugar el 23 de mayo en la localidad natal del poeta, que albergará también la puesta en escena de la obra 'Batilo, el poeta de las luces' dedicada a dicho poeta ribereño y representada por un centenar de vecinos.