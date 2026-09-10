El servicio de limpieza viaria de Cáceres realiza al mes unos 2.000 kilómetros de baldeo de calles

El concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, junto a la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, y responsables de la empresa del limpieza viaria Valoriza - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria de Cáceres (Valoriza) ha programado para septiembre y octubre una nueva campaña de baldeo de calles que llegará a una quincena de barrios. Estas actuaciones se realizan durante todo el año de manera que cada mes se llevan a cabo en torno a 2.000 kilómetros de baldeo a presión a través de cisternas, y otros 600 kilómetros de lavado de aceras con las máquinas fregadoras.

La programación prevista para los meses de septiembre y octubre contempla actuaciones en Cáceres El Viejo, La Cañada, San Francisco, Aldea Moret, Santa Lucía, Sierra de San Pedro, Nuevo Cáceres, Fratres, Moctezuma, Las 300, Llopis Ivorra, La Roche, Vistahermosa, Maltravieso y Casa Plata, entre otras zonas.

El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Pedro Muriel, ha visitado este jueves el barrio de Pinilla junto a la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, y responsables de la empresa concesionaria donde ha recordado que "la limpieza viaria es un servicio permanente y planificado" y que "el baldeo forma parte del trabajo que se realiza durante todo el año en las calles de Cáceres".

Así, los datos registrados por las distintas cisternas que participan en la labores del baldeo permiten cuantificar que, durante los ocho primeros meses del año, se ha realizado una media mensual de 1.987,51 kilómetros de baldeo --teniendo en cuenta las actuaciones realizadas durante el día y durante la noche-- a los que se suman otros 600 kilómetros correspondientes a actuaciones específicas de lavado de aceras.

"Lo que presentamos hoy no es un servicio que empieza ahora. Es un servicio que se viene prestando durante todo el año, que llega a todos los barrios de la ciudad y que cuenta con una programación específica para las próximas semanas en distintos barrios de Cáceres", ha señalado Muriel, que ha explicado que los trabajos están organizados progresivamente por semanas para que puedan desarrollarse de forma ordenada y coordinada en los diferentes barrios.

En este sentido, el concejal ha subrayado que la planificación de la limpieza "se realiza pensando en el conjunto de la ciudad y en todos sus barrios", y ha insistido en que la limpieza viaria "es una prioridad" para el gobierno local, tanto por su incidencia en la calidad de vida de los vecinos como por la imagen que proyecta la ciudad.

"Una ciudad limpia y cuidada mejora la calidad de vida de quienes viven en ella, pero también proyecta una mejor imagen de Cáceres para quienes nos visitan", ha señalado Muriel, que ha añadido que corresponde al Ayuntamiento "planificar, supervisar y exigir que los servicios se presten adecuadamente", así como escuchar las necesidades que trasladan los vecinos para poder adaptar las actuaciones cuando sea necesario.

Muriel ha hecho un llamamiento a la colaboración de los cacereños, recordando que el mantenimiento de una ciudad limpia no depende únicamente de los servicios municipales. "El uso responsable de los espacios públicos y la colaboración ciudadana son fundamentales para mantener entre todos una ciudad limpia", ha incidido.

NUEVOS CONTENEDORES

En cuanto a la instalación de nuevo contenedores de carga bilateral que se están reubicando en más de 100 paradas por toda la ciudad y que ha provocado algunas quejas de usuarios por el lugar elegido para su ubicación y por la acumulación de basura fuera de ellos, Muriel ha subrayado que la renovación de contenedores supone "una inversión importante por parte de la empresa concesionaria" que "también tiene que corroborarse con la colaboración ciudadana para que haga un tratamiento responsable de sus residuos".

Así, ha conminado a la ciudadanía a que divida sus residuos por los diferentes contenedores y que estos se utilicen correctamente "para que esas paradas estén en las mejores condiciones". "Es una tarea de todos que nuestra ciudad sea un referente y sea una Cáceres limpia", ha insistido.

En la misma línea de pedir la colaboración ciudadana, Muriel ha hecho alusión al vandalismo que pueden sufrir el mobiliario urbano y algunos espacios de la ciudad, de los que la Policía Local realiza un seguimiento como ocurrió con la identificación de la persona que estaba haciendo "unas pintadas de forma irregular" en Fuente Hinche.

"La labor por esa parte de vigilancia y seguimiento se hace por parte de la Policía Local, pero también por otro lado pedimos esa responsabilidad para evitar esos problemas que existen en muchos puntos de la ciudad que están detectados", ha aseverado el concejal, que ha defendido que se hace un seguimiento "constante" para saber el mobiliario urbano que pueda estar dañado para recuperarlo.

No obstante, ha insistido en la "corresponsabilidad ciudadana" porque "es una cuestión de educación", de "valorar lo público, valorar lo que es de todos y mantenerlo y conservarlo en las mejores condiciones", por lo que ha pedido que los ciudadanos también cuiden de los recursos públicos porque "todo es cuidar de nuestra ciudad".