El SES refuerza con un nuevo equipo asistencial el Punto de Atención Continuada unificado de Almendralejo

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha reforzado con un nuevo equipo asistencial el Punto de Atención Continuada (PAC) unificado de la localidad pacense de Almendralejo con el objetivo de "mejorar la calidad asistencial y responder a la creciente demanda sanitaria", ya que se trata de la primera vez desde su creación que este PAC trabaja con tres equipos.

Este PAC atiende a una población de más de 33.000 personas, entre los que se encuentran casi 4.600 menores pertenecientes a las Zonas Básicas de Salud San José y San Roque, según señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

La incorporación de este nuevo equipo, formado por un médico y un enfermero, permitirá reducir los tiempos de espera de la población atendida, disminuir la carga asistencial sobre los profesionales sanitarios, así como "mejorar la calidad y efectividad de la atención continuada y garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de una población altamente demandante", señala.

La actuación será evaluada mediante indicadores como la reducción de la presión asistencial, la mejora en los tiempos de atención y la satisfacción de los usuarios del PAC, con el fin de asegurar su eficiencia en términos de salud y bienestar social.

Con esta medida, el Gobierno extremeño reafirma "su compromiso con la mejora de la sanidad pública extremeña".