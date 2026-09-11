El SES sancionará a la concesionaria de las ambulancias tras prestar servicio sin la tarjeta de visado en verano

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PLASENCIA (CÁCERES), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, ha anunciado la apertura de un expediente sancionador a la empresa concesionaria del transporte sanitario terrestre debido a que ha permanecido desde junio hasta septiembre sin las tarjetas de visado en vigor.

La consejera ha recordado que el pasado mes de mayo entró en vigor el nuevo contrato de transporte sanitario terrestre, momento en el que el Servicio Extremeño de Salud (SES) comprueba que el visado y el resto de documentación está "todo en orden".

Posteriormente, ha explicado García Espada, en junio la empresa presenta una renovación de la tarjeta de visado dentro de un "trámite habitual" en este servicio, así como abona las tasas correspondientes. De esta forma, desde este momento la empresa ha atendido "diferentes requerimientos de subsanación por parte de Transportes", de modo que no ha logrado la resolución favorable al expediente de renovación hasta este pasado 4 de septiembre.

Por tanto, ha aclarado la titular de Salud, "a día de hoy la renovación de visado es correcta y favorable", si bien la empresa "se enfrenta a una sanción por el trámite administrativo de estos meses".

"Estamos preparando el expediente sancionador y, por supuesto, la empresa tiene que hacer frente a él", ha abundado, a preguntas de los periodistas tras publicarse que este pasado verano los vehículos de la concesionaria Ambuvital prestaron servicio público sin disponer de la autorización necesaria y obligatoria, por lo que trasladaron pacientes sin tener los permisos en regla, dejando en el aire la cobertura de seguros, según publica elDiario.es.

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