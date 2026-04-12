Sierra de Gata crea un movimiento para promover la prevención y la protección frente a los incendios forestales

Archivo - Bosque de pinos en la Sierra de Gata (Cáceres) - EUROPA PRESS - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 11 (EUROPA PRESS)

Vecinos de la comarca de Sierra de Gata se han organizado para crear el movimiento 'Stop Incendios' cuyo objetivo es promover la prevención y la protección frente a los incendios forestales.

En su manifiesto, dado a conocer esta semana en un comunicado, explican que la decisión de crear este movimiento ciudadano nace por la "problemática de los incendios" que afectan a esta comarca y a otras zonas de Extremadura.

Dicho manifiesto establece "principios y valores" compartidos del movimiento para la toma de decisiones y ejecución de acciones. De esta manera, la iniciativa se ha comprometido a ayudar a construir un escenario "eficaz" para la prevención de incendios en la comarca, y a fomentar y velar por el cumplimiento de la normativa ambiental sobre incendios forestales, así como a contribuir a la elaboración de nuevas normativas acordes al contexto actual.

El movimiento también tiene intención de potenciar los valores del monte, su aprovechamiento sostenible y su conservación y profundizar en las causas de los incendios y hacer seguimiento de la gestión en las zonas quemadas.

Se ha comprometido a solicitar la recuperación de los montes incendiados, a Concienciar a la población de la importancia de la prevención y a preparar a las poblaciones para saber actuar en la extinción de incendios.

Por último, buscará fomentar la red de colaboración e implicación entre los habitantes del territorio y fortalecer el sentido de soberanía popular en la Sierra de Gata.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

'Stop Incendios' ya ha elaborado documentos con medidas y consejos para evitar los incendios y protegerse en caso de se produzcan. Por ejemplo, recomienda la construcción de edificios se haga con materiales no combustibles, con tratamientos ignífugos en maderas y con doble aislamiento en ventanas.

También aconsejan que se desbroce la vegetación que haya en torno a 15 a 30 metros de las viviendas, que se eliminen restos secos y que se dejen accesos libres. También que haya una franja perimetral de tres metros despejada, que se poden los árboles y que se evite las quemas en época de riesgo.

En caso de que se declare un incendio, la plataforma recomienda mantener la calma, avisar a la vecindad, tener documentación y medicación preparadas, atender las instrucciones oficiales, cerrar el gas, si es seguro, y evacuar ordenadamente, entre otras.