Status Quo arranca en el Teatro Romano de Mérida su 'minigira' por España al ritmo de sus legendarios temas de rock

MÉRIDA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La banda británica de rock Status Quo ha arrancado la noche de este pasado viernes su 'minigira' por España sobre la arena del bimilenario escenario del Teatro Romano de Mérida, donde ha interpretado algunos de sus más legendarios temas compuestos a lo largo de sus 57 años de recorrido musical.

Así, Francis Rossi, Andrew Bown, John 'Rhino' Edwards, Leon Cave y Richie Malone han actuado, por primera vez y en el marco del Stone & Music Festival, en este escenario romano en el que desbordaron de emoción y ritmo al público asistente, al son de los primeros y reconocibles compases de esa invitación al amor y a compartir rock and roll que es 'Caroline'.

Tras un viaje por los años setenta que completaron con 'Rain', 'Little Lady' y 'Softer Ride' llegó 'Begining of the end', uno de sus temas más reconocibles en el inicio del siglo XXI.

No obstante, todo ello fue solo una suerte de espejismo, en la medida en que tras su 'Hold you back' llegó un mix de temas como 'What are you proposing', 'Down the dustpipe', 'Wild side of life' y, para rematar, 'Mistery Song'.

Pronto llegaría uno de los momentos más esperados del concierto con 'In the army now', la canción lanzada en 1981 por Bolland & Bolland, que Status Quo versionaría y lanzaría apenas cinco años después, convirtiéndola en todo un éxito mundial.

Fue entonces cuando el grupo desató sobre las piedras del Teatro Romano la locura del público que se deleitó en el tramo final del espectáculo a golpe mucha guitarra, mucho bajo y, sobre todo, un sonido más que reconocible, con 'Roll over lay down', 'Down Down', la inconfundible 'Whatever you want' y, como cierre, 'Don't waste my time'.

Cabe recordar que este grupo cuenta con más de 30 álbumes de estudio a sus espaldas y más de 118 millones de copias vendidas en todo el mundo, así como ha celebrado más de 6.000 conciertos en todo el mundo, según ha informado en nota de prensa el Stone & Music Festival.